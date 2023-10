V Rimavskej Sobote poslanci odobrili zvýšenie úveru na nový bazén

Rimavská Sobota 4. októbra (TASR) - Mestské zastupiteľstvo (MsZ) v Rimavskej Sobote na svojom utorňajšom (3. 10.) zasadnutí odobrilo zvýšenie úveru na vybudovanie nového bazéna s vlnobitím v rekreačnej oblasti Kurinec o 350.000 eur. Viacerí poslanci so zámerom mesta nesúhlasia, poslanec Radovan Ceglédy sa po schválení návrhu svojho mandátu vzdal.



Prijatie úveru vo výške 1,44 milióna eur určeného na výstavbu bazéna schválilo MsZ ešte vo februári tohto roka. Ako samospráva uviedla v dôvodovej správe k zvýšeniu úveru, vo verejnom obstarávaní boli predložené dve ponuky, nižšia ponúknutá cena predstavovala približne 1,79 milióna eur s DPH. Úver bolo preto potrebné zvýšiť o ďalších 350.000 eur.



"Nedostali sme žiadne čísla, čo sa týka tohto bazéna. Nepoznáme prevádzkové náklady, spotrebu energií, počty zamestnancov, výnosy. Nemáme žiadne informácie, iba to, že ideme stavať bazén a bude nás stáť 1,7 milióna eur," skonštatoval na zasadnutí poslanec Michal Demeter.



Prognózu výdavkov a návratnosti investície od vedenia mesta požadovali viacerí poslanci, obávajú sa i toho, že zámer si pri realizácii vyžiada ďalšie neočakávané výdavky. "Na stavebnom trhu je cenotvorba v súčasnej dobe veľmi turbulentná. Ceny, ktoré platia dnes, sa o mesiac menia, čo aj vidno na výsledku verejného obstarávania," uviedol poslanec Roman Vaľo s tým, že zvyšovať úver bez analýzy nie je správne.



Mestské zastupiteľstvo najskôr hlasovalo o pozmeňujúcom návrhu Demetera, ktorý navrhoval využiť schválený úver na osadenie fotovoltických panelov na mestské budovy s najvyššou spotrebou energií i vybrané mestské základné a materské školy. Poslanci návrh neschválili, podobný návrh zastupiteľstvom neprešiel ani vo februári tohto roku pri schvaľovaní pôvodného úveru.



Samospráva v rámci projektu počíta s výstavbou bazéna atypického tvaru a s generátorom vĺn s možnosťou vytvárania rôznych typov vlnobitia, splácanie úveru chce mesto pokryť zo zisku z rekreačného strediska. "Vlani sme mali 540.000 eur tržbu, tento rok nám to vyšlo na 580.000 eur," skonštatoval na utorňajšom zasadnutí primátor mesta Jozef Šimko. Ako dodal, v súvislosti s novým bazénom by bolo potrebné zamestnať štyroch plavčíkov, náklady na energie odhaduje približne na 35.000 eur ročne. "Ak to odsúhlasíte, zajtra to podpisujem a ideme budovať," povedal Šimko poslancom s tým, že s firmou, ktorá predložila najnižšiu ponuku, rokoval a náklady by sa viac zvyšovať nemali.



Za zvýšenie pôvodného úveru na bazén s vlnobitím o 350.000 eur hlasovalo 13 poslancov, proti boli traja a dvaja sa zdržali. Poslanec Radovan Ceglédy sa po schválení zámeru svojho mandátu vzdal. "Po pár mesiacoch, ako sedím v týchto laviciach, som si uvedomil, že som tu úplne zbytočný. Máme tu sedieť a vymýšľať, čo spravíme pre mesto, a tu sa klame, zavádza a zosmiešňujú sa tu ľudia, ktorí chcú niečo pre mesto urobiť," vysvetlil Ceglédy.