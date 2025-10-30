< sekcia Regióny
V Rimavskej Sobote predstavia bustu Istvána Széchenyiho
István Széchenyi bol uhorský šľachtic, politik a národný buditeľ, patril k najvýznamnejším postavám reformného hnutia v Uhorsku a revolúcie v rokoch 1848 a 1849.
Autor TASR
Rimavská Sobota 30. októbra (TASR) - V Gemersko-malohontskom múzeu (GMM) v Rimavskej Sobote návštevníkom počas novembra v rámci aktivity predmet mesiaca predstavia sadrovú bustu grófa Istvána Széchenyiho, ktorá je dielom rimavskosobotského sochára talianskeho pôvodu Antala Martinelliho. TASR o tom informovala PR manažérka múzea Szilvia Tóth.
Nadchádzajúcim predmetom mesiaca si rimavskosobotské múzeum pripomína aj udalosť z 3. novembra 1825, keď gróf István Széchenyi na krajinskom sneme v Prešporku venoval ročný výnos zo svojich majetkov na vznik vedeckej spoločnosti, ktorá funguje dodnes ako Maďarská akadémia vied. Osobnosť Széchenyiho inštitúcia návštevníkom predstaví prostredníctvom sadrovej busty Martinelliho, ktorú autor múzeu sám daroval v roku 1884.
István Széchenyi bol uhorský šľachtic, politik a národný buditeľ, patril k najvýznamnejším postavám reformného hnutia v Uhorsku a revolúcie v rokoch 1848 a 1849. „Vzniklo vďaka nemu aj trvalé spojenie Budína a Pešti reťazovým mostom, ktorý dodnes nesie jeho meno, Széchenyiho reťazový most. Pôsobil aj ako minister dopravy, avšak po porážke revolúcie sa nervovo zrútil a liečil sa v psychiatrickej liečebni v Döblingu pri Viedni,“ priblížila historička umenia Angelika Kolár.
Busta Széchenyiho od Antala Martinelliho, ktorá je v zbierkovom fonde GMM, vznikla ako sadrová kópia diela rakúskeho sochára a maliara Hansa Gassera. Martinelli bol sochár talianskeho pôvodu, narodil sa však v roku 1851 v Rimavskej Sobote. Študoval vo Viedni, neskôr pôsobil v Mníchove, Berlíne a Bruseli. „V roku 1880 sa vrátil do Rimavskej Soboty, kde mal svoj sochársky ateliér v miestnej časti Tomašová,“ uviedla Kolár s tým, že bustu Széchenyiho vyhotovil práve okolo roku 1880 a neskôr ju sám daroval Gemerskému župnému múzeu.
