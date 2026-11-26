< sekcia Regióny
V Rimavskej Sobote predstavia publikáciu o živote Židov v Jesenskom
Jesenské bolo v prvej polovici 20. storočia okresným mestom Gemersko-malohontskej župy, v rokoch 1938 až 1945 bolo pripojené k Maďarskému kráľovstvu.
Autor TASR
Rimavská Sobota 26. novembra (TASR) - V Gemersko-malohontskom múzeu (GMM) v Rimavskej Sobote vo štvrtok popoludní predstavia novú publikáciu etnografky a bývalej dlhoročnej riaditeľky múzea Oľgy Bodorovej s názvom Židia v Jesenskom. Prezentácia publikácie bude spojená aj s besedou s autorkou. TASR o tom informovala PR manažérka GMM Szilvia Tóth.
Bodorová, rodáčka z Jesenského, novú publikáciu napísala na základe vlastného výskumu, spomienok a výskumu archívu Jad Vašem v Jeruzaleme a Spielbergovho inštitútu v Los Angeles v USA. Pri písaní využila aj informácie z matrík, archívnych dokumentov a kontakty z Izraela, USA či Kanady. Výsledkom je publikácia dokumentujúca zabudnutú židovskú komunitu v obci Jesenské.
Jesenské bolo v prvej polovici 20. storočia okresným mestom Gemersko-malohontskej župy, v rokoch 1938 až 1945 bolo pripojené k Maďarskému kráľovstvu. „Pre židovskú komunitu na pripojenom juhu Slovenska platili protižidovské zákony Maďarského kráľovstva. Židia v Jesenskom počas storočného pôsobenia prispeli k spoločenskému, ekonomickému a kultúrnemu rozvoju obce a regiónu, zapájali sa do kultúrneho a športového života,“ uviedla Bodorová.
V roku 1944 žilo v Jesenskom 73 Židov, všetci boli deportovaní do geta v Rimavskej Seči a neskôr v júni 1944 do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. V koncentračnom tábore zomrelo 44 ľudí z Jesenského, ktorí boli zavraždení v plynových komorách a následne spopolnení v kremačných peciach. Do obce pri Rimavskej Sobote sa po vojne vrátilo 34 Židov, väčšina z nich sa neskôr presťahovala do Izraela, USA, Kanady, Čiech, Maďarska, Francúzska, Austrálie, Kolumbie či Čile.
„Žili tu napríklad sesternica herca Tonyho Curtisa aj otec Evy Mosnákovej. Posledná povojnová Židovka zomrela v roku 1998 v Košiciach. Dnes už v obci nie je ani jeden obyvateľ židovského pôvodu. Jedinou žijúcou rodáčkou je Eva Pokorná, rodená Singer, ktorá sa narodila v Jesenskom v roku 1929. Vo veku 97 rokov žije v Prahe v Domove sociální péče Hagibor,“ poznamenala Bodorová s tým, že spomienkou na niekdajšiu židovskú komunitu v Jesenskom je synagóga zo začiatku 20. storočia či cintorín.
Bodorová, rodáčka z Jesenského, novú publikáciu napísala na základe vlastného výskumu, spomienok a výskumu archívu Jad Vašem v Jeruzaleme a Spielbergovho inštitútu v Los Angeles v USA. Pri písaní využila aj informácie z matrík, archívnych dokumentov a kontakty z Izraela, USA či Kanady. Výsledkom je publikácia dokumentujúca zabudnutú židovskú komunitu v obci Jesenské.
Jesenské bolo v prvej polovici 20. storočia okresným mestom Gemersko-malohontskej župy, v rokoch 1938 až 1945 bolo pripojené k Maďarskému kráľovstvu. „Pre židovskú komunitu na pripojenom juhu Slovenska platili protižidovské zákony Maďarského kráľovstva. Židia v Jesenskom počas storočného pôsobenia prispeli k spoločenskému, ekonomickému a kultúrnemu rozvoju obce a regiónu, zapájali sa do kultúrneho a športového života,“ uviedla Bodorová.
V roku 1944 žilo v Jesenskom 73 Židov, všetci boli deportovaní do geta v Rimavskej Seči a neskôr v júni 1944 do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. V koncentračnom tábore zomrelo 44 ľudí z Jesenského, ktorí boli zavraždení v plynových komorách a následne spopolnení v kremačných peciach. Do obce pri Rimavskej Sobote sa po vojne vrátilo 34 Židov, väčšina z nich sa neskôr presťahovala do Izraela, USA, Kanady, Čiech, Maďarska, Francúzska, Austrálie, Kolumbie či Čile.
„Žili tu napríklad sesternica herca Tonyho Curtisa aj otec Evy Mosnákovej. Posledná povojnová Židovka zomrela v roku 1998 v Košiciach. Dnes už v obci nie je ani jeden obyvateľ židovského pôvodu. Jedinou žijúcou rodáčkou je Eva Pokorná, rodená Singer, ktorá sa narodila v Jesenskom v roku 1929. Vo veku 97 rokov žije v Prahe v Domove sociální péče Hagibor,“ poznamenala Bodorová s tým, že spomienkou na niekdajšiu židovskú komunitu v Jesenskom je synagóga zo začiatku 20. storočia či cintorín.