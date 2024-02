V Rimavskej Sobote protest farmárov obmedzil mestskú dopravu

Rimavská Sobota 22. februára (TASR) - V Rimavskej Sobote je v dôsledku protestu poľnohospodárov obmedzená aj mestská a prímestská autobusová doprava. Na trase, ktorou prechádzajú farmári s technikou, sú vynechané viaceré zastávky. Upozornila na to na svojej oficiálnej webovej stránke spoločnosť SAD Lučenec.



"Z dôvodu avizovaného protestu poľnohospodárov pristupuje spoločnosť SAD Lučenec v čase od 10.30 do 12.00 h k dočasnej úprave cestovného poriadku," informoval dopravca.



Pre protest farmárov nie sú v Rimavskej Sobote obsluhované zastávky na uliciach Malohontská a Fábryho či na Jánošíkovej ulici. Obmedzenie sa dotkne vyše desiatich spojov prímestskej autobusovej dopravy a štyroch spojov mestskej hromadnej dopravy. Vynechané zastávky sú nahradené alternatívnymi.



Protest poľnohospodárov v Rimavskej Sobote sa začal o 10.00 h. Desiatky farmárov s technikou prechádzajú ulicami mesta, pokračovať plánujú po ceste I/16 v smere na Lučenec cez Babin Most ku kolibe pri Ožďanoch, odkiaľ sa vrátia späť do Rimavskej Soboty. Ukončenie protestu sa predpokladá o 15.00 h.



Protestné akcie sa vo štvrtok konajú po celom Slovensku, členovia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) sa pripájajú k celoeurópskym protestom farmárov, poľnohospodárov a potravinárov. Vyjadriť chcú svoju nespokojnosť s rozhodnutiami Európskej únie.