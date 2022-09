V Rimavskej Sobote sa o post primátora uchádza šestica kandidátov

Rimavská Sobota 7. septembra (TASR) – O primátorskú stoličku v Rimavskej Sobote sa v tohtoročných komunálnych voľbách uchádza šesť kandidátov. Do mestského zastupiteľstva (MsZ) kandiduje celkom 67 uchádzačov. Vyplýva to zo zoznamu zaregistrovaných kandidátov, ktorý samospráva zverejnila na svojej webstránke.



Na primátora Rimavskej Soboty kandidujú štyria politickí a dvaja nezávislí kandidáti. Jaroslava Bagačku podporuje koalícia strán KDH, OĽANO, SaS, Za ľudí, Spolu a PS, Nadeždu Demeterovú strana OKS. Ivan Hazucha kandiduje za koalíciu Smer-SD, Republika a Hlas-SD a Csaba Horváth pôjde do volieb s podporou strany Princíp. Ako nezávislí kandidujú Zsolt Lajka a súčasný primátor Jozef Šimko.



Vo voľbách do MsZ v Rimavskej Sobote je zaregistrovaných celkom 67 kandidátov na poslancov mesta. Najviac, a to 16, kandiduje vo volebnom obvode číslo tri, vo volebnom obvode číslo štyri je zaregistrovaných 14 kandidátov. Zhodne po 13 uchádzačov o post poslanca MsZ majú volebné obvody číslo jeden a dva, vo volebnom obvode číslo päť je kandidátov 11. MsZ bude mať v budúcom volebnom období 21 členov.



Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia 29. októbra. Volebná kampaň sa začala 10. júna a skončí sa 48 hodín predo dňom volieb.