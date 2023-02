V Rimavskej Sobote schválili prijatie úveru na bazén s vlnobitím

Rimavská Sobota 7. februára (TASR) – Poslanci mesta Rimavská Sobota schválili prijatie úveru vo výške 1,44 milióna eur, ktorý chce samospráva využiť na vybudovanie bazéna s vlnobitím v rekreačnej oblasti Kurinec-Zelená voda. Poslanci o tom rozhodli v pondelok (6. 2.) na zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ).



Ako vyplýva z dôvodovej správy, ktorú samospráva zverejnila na svojej oficiálnej webovej stránke, projekt zahŕňa novostavbu bazéna atypického tvaru a technologickej budovy. Celková zastavaná plocha je takmer 2300 štvorcových metrov (m2), z toho vyše 1300 m2 predstavuje plocha bazéna s maximálnou hĺbkou 1,8 metra. Súčasťou projektu je aj generátor vĺn s možnosťou vytvárania rôznych typov vlnobitia.



Samospráva v rámci zámeru počíta s predpokladanými nákladmi vo výške približne 1,44 milióna eur, výstavbu bude financovať z úveru s časom splácania do roku 2034. Splácanie úveru chce mesto pokryť zo zisku z rekreačného strediska Kurinec, ten vlani podľa dôvodovej správy predstavoval približne 300.000 eur. S výstavbou bazéna chce mesto začať na jar, ukončenie projektu predpokladá pred začiatkom budúcoročnej letnej sezóny.



Za vybudovanie bazéna s vlnobitím na Kurinci hlasovalo 11 poslancov mesta, šiesti boli proti a traja sa zdržali. Proti zámeru na zasadnutí MsZ vystúpili napríklad poslanci z klubu Spolu sme Sobota, podľa ktorých mestu k projektu chýba štúdia uskutočniteľnosti a udržateľnosti. Kritizovali tiež, že samospráva nemá vypracovaný odhad nákladov na prevádzku nového bazéna a nepozná konečnú výšku investície.



"Toto rozhodnutie ovplyvní našu budúcnosť hlavne z pohľadu zvýšenia úverového zaťaženia. Všetci vieme, aké obdobie ekonomiku čaká a aké turbulentné je obdobie na stavebnom trhu. Opäť nám nebola predložená skladba konkrétnych investičných nákladov. Bola nám predložená len vizualizácia, na základe ktorej sa máme rozhodnúť," skonštatoval na zasadnutí predseda klubu Roman Vaľo. Poslanec Radovan Ceglédy navrhol zmeniť využitie finančných prostriedkov z úveru, a to na fotovoltické panely, ktoré by boli osadené na mestské budovy a školy s najväčšou spotrebou elektriny. MsZ pozmeňujúci návrh neschválilo.



Rekreačná oblasť Kurinec-Zelená voda v súčasnosti ponúka návštevníkom možnosť kúpania sa vo vodnej nádrži alebo v bazénoch s pitnou i geotermálnou vodou s teplotou 33 stupňov Celzia. Pre deti je k dispozícii detský bazén či toboganový komplex. Súčasťou rekreačnej oblasti, ktorú prevádzkujú Technické služby mesta, je aj kempingový a športový areál.