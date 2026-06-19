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V Rimavskej Sobote slávnostne odhalia sochu Mateja Hrebendu
Socha Mateja Hrebendu je umiestnená na rimavskosobotskom Hlavnom námestí priamo pred knižnicou nesúcou meno národného buditeľa.
Autor TASR
Rimavská Sobota 19. júna (TASR) - Na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote v piatok slávnostne odhalia sochu Mateja Hrebendu. Sochu národného buditeľa sediaceho na lavičke vo verejnom priestore umiestnili pri príležitosti 230. výročia jeho narodenia. Pre TASR to uviedla predsedníčka Miestneho odboru Matice Slovenskej Rimavská Sobota Jaroslava Lajgútová.
Socha Mateja Hrebendu je umiestnená na rimavskosobotskom Hlavnom námestí priamo pred knižnicou nesúcou meno národného buditeľa. Vyhotovenie sochy spolu s lavičkou stálo približne 50.000 eur.
„Dodnes sa zachovala jediná podobizeň Mateja Hrebendu, podľa nej bola socha vyhotovená. Matej Hrebenda v životnej veľkosti sedí na lavičke a s citátom ‚Beda národu, ktorý nečíta‘ ako keby vyzýva ľudí si k nemu prisadnúť a upriamiť pozornosť, že čítanie a vzdelávanie je jediná cesta, aby sme našu spoločnosť pozdvihli na vyššiu úroveň,“ uviedla Lajgútová.
Slávnostné podujatie spojené s odhalením sochy sa začína o 13.00 h v dome kultúry. Súčasťou podujatia bude i kultúrny program a prednáška venovaná životu a odkazu Mateja Hrebendu.
Matej Hrebenda sa narodil 10. marca 1796 v Rimavskej Píle, neskôr pôsobil v Hačave, ktorá je dnes mestskou časťou Hnúšte. Hrebenda bol nevidomý, v 15 rokoch stratil zrak. Na jeho cestách ho sprevádzal pomocník, ktorý zapisoval zozbierané ľudové piesne. Do slovenskej histórie sa zapísal ako popredný zberateľ a šíriteľ slovenských i českých kníh. Zomrel 16. marca 1880 v Hačave, pri príležitosti 100. výročia jeho úmrtia ho v roku 1980 vyhlásili za jubilanta UNESCO.
Socha Mateja Hrebendu je umiestnená na rimavskosobotskom Hlavnom námestí priamo pred knižnicou nesúcou meno národného buditeľa. Vyhotovenie sochy spolu s lavičkou stálo približne 50.000 eur.
„Dodnes sa zachovala jediná podobizeň Mateja Hrebendu, podľa nej bola socha vyhotovená. Matej Hrebenda v životnej veľkosti sedí na lavičke a s citátom ‚Beda národu, ktorý nečíta‘ ako keby vyzýva ľudí si k nemu prisadnúť a upriamiť pozornosť, že čítanie a vzdelávanie je jediná cesta, aby sme našu spoločnosť pozdvihli na vyššiu úroveň,“ uviedla Lajgútová.
Slávnostné podujatie spojené s odhalením sochy sa začína o 13.00 h v dome kultúry. Súčasťou podujatia bude i kultúrny program a prednáška venovaná životu a odkazu Mateja Hrebendu.
Matej Hrebenda sa narodil 10. marca 1796 v Rimavskej Píle, neskôr pôsobil v Hačave, ktorá je dnes mestskou časťou Hnúšte. Hrebenda bol nevidomý, v 15 rokoch stratil zrak. Na jeho cestách ho sprevádzal pomocník, ktorý zapisoval zozbierané ľudové piesne. Do slovenskej histórie sa zapísal ako popredný zberateľ a šíriteľ slovenských i českých kníh. Zomrel 16. marca 1880 v Hačave, pri príležitosti 100. výročia jeho úmrtia ho v roku 1980 vyhlásili za jubilanta UNESCO.