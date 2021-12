V Rimavskej Sobote vítajú myšlienku vybudovania novej nemocnice

Rimavská Sobota 1. decembra (TASR) – Regionálni politici vítajú myšlienku výstavby novej nemocnice v Rimavskej Sobote z finančných prostriedkov z plánu obnovy. Znamenalo by to zmenu fungovania zdravotníctva nielen v okrese, ale v celom regióne. Na stredajšej tlačovej konferencii to uviedli Zoltán Cziprusz a Peter Juhász z mimoparlamentnej strany Aliancia.



Zámer spoločnosti Svet zdravia uchádzať sa o prostriedky z plánu obnovy a vybudovať v Rimavskej Sobote novú nemocnicu podporili v utorok aj poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Vzniknúť by mala na mieste v súčasnosti chátrajúceho nemocničného pavilónu B.



"Zariadenie by malo spĺňať podmienky nadregionálnej nemocnice. Je to veľký krok, lebo na Slovensku sa za 30 rokov, okrem nemocnice v Michalovciach, žiadna nemocnica nepostavila,“ uviedol Juhász s tým, že hrubý odhad rozpočtu hovorí o investícii vo výške 70 miliónov eur. Nemocnica by podľa jeho slov mala mať nový urgentný príjem, moderné operačné sály či pôrodnicu.



Víziu novej nemocnice podporuje a víta aj primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko. „Občania žijúci v regióne Gemer takúto nemocnicu naozaj potrebujú,“ poznamenal pre TASR primátor.