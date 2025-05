V Rimavskej Sobote vystavujú akordeón, ktorý dokladuje pohyb vojsk

Rimavská Sobota 2. mája (TASR) - V Gemersko-malohontskom múzeu (GMM) v Rimavskej Sobote vystavujú pri príležitosti 80. výročia konca druhej svetovej vojny akordeón, ktorý pôvodne patril neznámemu vojakovi. Hudobný nástroj je zároveň dôkazom pohybu vojsk, obsahuje totiž vyryté názvy 20 miest, v ktorých sa jeho majiteľ pravdepodobne pohyboval. TASR o tom informovala PR manažérka múzea Szilvia Tóth.



Akordeón, pôvodne patriaci neznámemu vojakovi, vystavuje GMM počas mája v rámci aktivity predmet mesiaca. Zaujímavým je najmä pre vyryté názvy 20 lokalít, ktoré sú podľa múzea pozoruhodným dokladom pohybu vojsk počas druhej svetovej vojny. Ako prvý je na harmonike zaznamenaný názov Rostov s datovaním 1943.



„Ide o mesto Rostov nad Donom, ktoré bolo až do oslobodenia vo februári 1943 okupované nemeckou armádou. Po jeho oslobodení Červenou armádou nemecký vojak so svojím hudobným nástrojom ustupoval juhom Ukrajiny, čo naznačujú ďalšie lokality zaznamenané na harmonike, napríklad Mariupol, Berdjansk, Cherson, Nikolajev, Kerč, Jalta, Sevastopol, Odesa, odkiaľ pravdepodobne pokračoval až na územie Slovenska,“ uviedla etnografka GMM Ľudmila Pulišová.



Väčšina názvov na akordeóne je písaná latinkou, avšak viacerými typmi písma, čo by mohlo nasvedčovať, že hudobný nástroj niekoľkokrát zmenil svojho majiteľa. Posledné zaznamenané lokality sú žiaľ nečitateľné.



Príbeh, ako sa akordeón neznámeho vojaka dostal do zbierok múzea, súvisí i s oslobodzovaním územia Slovenska sovietskou a rumunskou armádou. Prvou oslobodenou obcou na Gemeri bolo 16. decembra 1944 Kečovo, o pár dní neskôr bola oslobodená aj Rimavská Sobota. Ďalší významný postup zaznamenali oslobodzovacie vojská v januári 1945, v dôsledku čoho sa časť nemeckých a maďarských jednotiek z regiónu stiahla smerom k Breznu.



„Pri ústupe zbadal jeden z ustupujúcich vojakov, posledný majiteľ akordeóna, vo Vrbovciach bicykel opretý o stenu mlyna. Rozhodol sa ho vziať a ako protihodnotu ponúkol tamojšiemu mlynárovi Jánovi Martinčokovi akordeón. Ten sa bicykla najprv nechcel vzdať, ale nakoniec s danou výmenou súhlasil. Akordeón sa tak dostal do rodiny mlynára a jeho dcéra ho v roku 2021 darovala múzeu,“ priblížila Pulišová.