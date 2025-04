V Rimavskej Sobote vystavujú kresbu uznávaného umelca Mednyánszkeho

Rimavská Sobota 1. apríla (TASR) - V Gemersko-malohontskom múzeu (GMM) v Rimavskej Sobote môžu návštevníci počas apríla obdivovať kresbu maliara Lászlóa Mednyánszkeho. Dielo jedného z najvýznamnejších uhorských umelcov z prelomu 19. a 20. storočia múzeum prezentuje v rámci aktivity predmet mesiaca. TASR o tom informovala PR manažérka GMM Szilvia Tóth.



Lászlóa Mednyánszkeho spája s regiónom Gemer-Malohont priateľstvo so šľachtickou rodinou Gömöryovcov zo Širkoviec. Mednyánszky sa narodil v roku 1852 v Beckove, jeho rodina sa neskôr presťahovala do kaštieľa v Strážkach na Spiši. Mednyánszky študoval v Mníchove i Paríži, pôsobil aj v Ríme, Viedni či Budapešti a patril k najvýznamnejším osobnostiam umenia prelomu 19. a 20. storočia v Uhorsku.



„O Mednyánszkeho priateľskom vzťahu s Gömöryovcami sa dozvedáme z jeho denníkov, v ktorých spomína Širkovce a priateľa Oliho, ale tiež jeho manželku Margitu a ďalších, počas návštevy širkovského kaštieľa. Gömöry sa s Mednyánszkym zoznámil ešte v Budapešti, kde študoval právo a neskôr plnil funkciu tlačového tajomníka Úradu predsedu vlády. S Gömöryovcami Mednyánszkeho spájala aj životná filozofia, zaujímal sa o teozofiu, ktorej sa aktívne venovala najmä Margita, a to aj ako prekladateľka teozofických diel do maďarčiny,“ priblížila historička umenia GMM Angelika Kolár.



Rimavskosobotské múzeum počas apríla verejnosti prezentuje Mednyánszkeho dielo z roku 1913 vyhotovené technikou perokresby tušom. Do zbierok GMM sa kresba dostala práve z pozostalostí Gömöryovcov. „Kompozícia znázorňuje jeden zo stromov v priľahlom anglickom parku širkovského kaštieľa. Dielo bolo dlhé roky v nevyhovujúcom stave a preto nebolo sprístupnené verejnosti,“ priblížila Kolár s tým, že kresba bola v roku 2021 komplexne zreštaurovaná.