V Rimavskej Sobote zrekonštruujú domu kultúry za 3,4 milióna eur

Rimavská Sobota 29. mája (TASR) - Rekonštrukcia domu kultúry v Rimavskej Sobote bude stáť takmer 3,4 milióna eur. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv. Komplexnú obnovu objektu, v ktorom sídli Mestské kultúrne stredisko (MsKS) Rimavská Sobota, plánuje samospráva financovať prostredníctvom plánu obnovy.



Víťazom verejného obstarávania na rekonštrukciu rimavskosobotského kultúrneho domu sa stala spoločnosť CONSTRUCT z Lučenca, cena diela je 3.399.000 eur s DPH. "V súčasnosti sme posielali na Ministerstvo dopravy SR na kontrolu verejné obstarávanie. Keď to odkontrolujú a pošlú stanovisko, že je všetko v poriadku, budeme môcť začať s realizáciou," priblížila pre TASR Angela Záhorská poverená riadením MsKS v Rimavskej Sobote.



Rekonštrukcia domu kultúry v Rimavskej Sobote je zameraná najmä na zníženie energetickej náročnosti objektu. Súčasťou projektu je výmena okien, zateplenie fasády, zateplenie a oprava strechy a kompletná výmena vykurovacieho systému vrátane klimatizácie. Na obnovu domu kultúry bude môcť mesto čerpať financie z plánu obnovy.



Práce na obnove sídla rimavskosobotského kultúrneho strediska by mali byť dokončené do 18 mesiacov od prevzatia staveniska. Či rekonštrukcia prinesie i obmedzenia v organizácii kultúrnych podujatí, by malo byť známe v najbližších týždňoch. "Podstatné je pre nás aj to, či my ako zamestnanci budeme môcť pôsobiť v kultúrnom dome," skonštatovala Záhorská.



Dom kultúry v Rimavskej Sobote sa nachádza na Námestí Š. M. Daxnera. Výstavba objektu sa začala v roku 1973 a v rámci akcie Z na nej participovali i obyvatelia mesta. Kultúrny stánok skolaudovali v roku 1985. V objekte sa nachádza divadelná sála a kinosála, estrádna a konferenčná sála i priestory pre bábkové divadlo.