V rimavskosobotskej mestskej časti Bakta bude blokáda cesty I/16

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Blokádu hlavného južného ťahu v Bakte organizuje Progresívne Slovensko, akcia by sa mala začať o 14.00 h.

Autor TASR
Rimavská Sobota 13. apríla (TASR) - V rimavskosobotskej mestskej časti Bakta sa v pondelok popoludní uskutoční blokáda cesty I/16. Cesta bude neprejazdná v oboch smeroch. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Nikola Žabková.

„Polícia bude na mieste dohliadať na bezpečný priebeh akcie. Dôsledkom bude na ceste menšie zdržanie, preto vodičov žiadame o trpezlivosť,“ uviedla Žabková s tým, že blokáda cesty I/16 by mala trvať do 20 minút.

Blokádu hlavného južného ťahu v Bakte organizuje Progresívne Slovensko, akcia by sa mala začať o 14.00 h. „Cieľom je poukázať nielen na roky meškajúcu výstavbu cesty R2, ale aj na problémy, ktoré spôsobuje dlhodobé zanedbávanie mestskej časti,“ uviedla strana.
