< sekcia Regióny
V Robotníckom dome odovzdávali ocenenia v ankete Bystrický anjel
Ocenenie Bystrický anjel reflektuje hodnoty solidarity, altruizmu a komunitnej podpory, ktoré sú kľúčové pre rozvoj a prosperitu spoločnosti.
Autor TASR
Banská Bystrica 15. februára (TASR) - V Robotníckom dome v Banskej Bystrici sa vo štvrtok (12. 2.) konalo slávnostné odovzdávanie ocenení v ankete Bystrický anjel 2026. Ceny si prevzali osobnosti a organizácie, ktoré prispievajú k pomoci druhým a k budovaniu komunít. TASR o tom informovala Andrea Šulajová z Nadácie Eriky Karovej, ktorá anketu vyhlasuje.
Ocenenie Bystrický anjel reflektuje hodnoty solidarity, altruizmu a komunitnej podpory, ktoré sú kľúčové pre rozvoj a prosperitu spoločnosti. Do ankety boli nominovaní jednotlivci aj organizácie vykonávajúce charitatívnu činnosť, hlavným cieľom je podporiť iniciatívy v oblasti pomoci a zvýšiť povedomie o dôležitosti vzájomnej podpory.
Ocenenia Bystrický anjel 2026 boli udelené v štyroch kategóriách. Cenu za starostlivosť o seniorov si prevzala Kamila Bullová z Komunitného centra Fončorda, dobrovoľní hasiči z Harmanca a Kráľovej Studne získali cenu za podporu komunity. V kategórii podpora detí a ich budúcnosti ocenenie získala riaditeľka Strednej priemyselnej školy dopravnej vo Zvolene Romana Trnková, ako najlepší charitatívny projekt bol ocenený projekt Nie si sám Silvie Žabkovej zameraný na pomoc osamelým ľuďom a rodinám v núdzi.
Súčasťou slávnostného galavečera bolo aj odovzdanie mimoriadnych ocenení. Za prínos pre komunitu ho získala Komunitná záhrada Poľná - Malachovská. Mimoriadnu cenu za obetavú prácu a ľudskosť v oblasti sociálnych služieb si prevzal kolektív pracovníčok Strediska sociálnych služieb na ulici 9. mája.
Ocenenie Bystrický anjel reflektuje hodnoty solidarity, altruizmu a komunitnej podpory, ktoré sú kľúčové pre rozvoj a prosperitu spoločnosti. Do ankety boli nominovaní jednotlivci aj organizácie vykonávajúce charitatívnu činnosť, hlavným cieľom je podporiť iniciatívy v oblasti pomoci a zvýšiť povedomie o dôležitosti vzájomnej podpory.
Ocenenia Bystrický anjel 2026 boli udelené v štyroch kategóriách. Cenu za starostlivosť o seniorov si prevzala Kamila Bullová z Komunitného centra Fončorda, dobrovoľní hasiči z Harmanca a Kráľovej Studne získali cenu za podporu komunity. V kategórii podpora detí a ich budúcnosti ocenenie získala riaditeľka Strednej priemyselnej školy dopravnej vo Zvolene Romana Trnková, ako najlepší charitatívny projekt bol ocenený projekt Nie si sám Silvie Žabkovej zameraný na pomoc osamelým ľuďom a rodinám v núdzi.
Súčasťou slávnostného galavečera bolo aj odovzdanie mimoriadnych ocenení. Za prínos pre komunitu ho získala Komunitná záhrada Poľná - Malachovská. Mimoriadnu cenu za obetavú prácu a ľudskosť v oblasti sociálnych služieb si prevzal kolektív pracovníčok Strediska sociálnych služieb na ulici 9. mája.