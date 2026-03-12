Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V rodinnom dome v Bratislave došlo k fyzickému útoku medzi dvoma mužmi

Sanitka, ilustračné foto 14.02.2025. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Poškodený bol prevezený do nemocnice na miesto privolanou záchrannou službou.

Autor TASR
Bratislava 12. marca (TASR) - V rodinnom dome na Komárovskej ulici v Bratislave spôsobil 44-ročný muž zranenia 34-ročnému mužovi. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.

Viaceré policajné hliadky vyslali k incidentu vo štvrtok krátko po 15.30 h. „Poškodený bol prevezený do nemocnice na miesto privolanou záchrannou službou, 44-ročného muža policajti na mieste obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na policajné oddelenie,“ uviedol Szeiff.

Ďalšie okolnosti incidentu sú predmetom vyšetrovania policajtov Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II. „Len čo to situácia umožní, o prípade budeme bližšie informovať,“ dodal Szeiff.



