V rodnom dome Deža Hoffmanna sprístupnia ďalšie unikátne fotografie
Autor TASR
Banská Štiavnica 27. marca (TASR) - V rodnom dome banskoštiavnického rodáka a fotografa Deža Hoffmanna sprístupnia v piatok verejnosti výstavu dvadsiatky jeho fotografií, ktoré zachytávajú viaceré známe osobnosti zo sveta kultúry. Podujatie, ktorého súčasťou budú aj živé hudobné vstupy či sprievodné slovo približujúce život fotografa, je venované pripomenutiu Hoffmannovho mimoriadneho prínosu svetovej fotografii a hudobnej kultúre.
„Veľmi sa tešíme z toho, že budeme môcť našim návštevníkom odprezentovať 20 nových fotografií. Veľmi nás teší aj to, že niektoré z nich sú farebné, pretože návštevníci sa nás zvyknú pýtať, či fotografoval len čiernobielo. Samozrejme, že Hoffmann robil aj veľmi pekné farebné fotografie,“ uviedol pre TASR predseda OZ Rodný dom Deža Hoffmanna Šimon Martin Šafařík.
Ako dodal, Hoffmann je väčšine verejnosti známy ako dvorný fotograf The Beatles, preto sa aktuálnou výstavou snažili poukázať na to, že fotografoval aj iné osobnosti, ktoré si s ním verejnosť väčšinou „nespája“. „Máme tu napríklad fotografiu Boba Marleyho, The Jackson 5, Bridget Bardot, Jimiho Hendrixa a iných umelcov,“ priblížil Šafařík.
Spomínané fotografie tak doplnia zbierku desiatok snímok, ktoré sa už v pamätnej izbe zriadenej v jeho rodnom dome nachádzajú. Ich získavanie nie je podľa Šafaříka vždy jednoduché, často sa totiž stáva, že Hoffmannove fotografie sú označené menom vydavateľstva alebo spoločnosti, pre ktorú fotograf v tom čase pracoval. „Niekedy musíme robiť aj prieskum a zisťovať, ktoré fotografie sú jeho a následne ich kupujeme zo zahraničia,“ poznamenal Šafařík s tým, že veľmi si vážia i fotografie darované od jeho rodiny.
Návštevníci tam môžu obdivovať originály fotografií, ktoré prešli priamu rukami Hoffmanna, ale aj licencované kópie jeho diel. „Tie, ktoré prešli jeho rukami, sú pre nás najhodnotnejšie, ako napríklad fotografia Cliffa Richarda z Bratislavskej lýry. Tiež si veľmi vážime fotografie, ktoré tu máme od jeho rodiny z Bratislavy,“ dodal Šafařík.
V rodnom dome Deža Hoffmanna v historickom centre Banskej Štiavnice sa okrem pamätnej izby fotografa nachádza aj apartmán, kde sa môžu návštevníci ubytovať. Podľa Šafaříka tam tiež organizujú kultúrne podujatia, najmä výstavy a menšie koncerty. Vernisáž sa uskutoční v piatok so začiatkom o 17.00 h.
