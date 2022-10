V Rohožníku na Záhorí volia aj Zastupiteľstvo mladých

Rohožník 29. októbra (TASR) - Sobotňajšie spojené voľby sú v Rohožníku na Záhorí spestrené tým, že časť obyvateľov tu môžu voliť aj kandidátov do Zastupiteľstva mladých. Obec sa rozhodla vytvoriť päťčlenný poradný orgán so štvorročným mandátom, tvorený obyvateľmi vo veku od 15 do 25 rokov. Pomôcť má k tomu, aby mohla samospráva pri rozhodovaní adresnejšie a efektívnejšie zohľadniť názor i potreby mladých v obci.



"Ľudia to vnímajú veľmi pozitívne a myšlienku kvitujú, dokonca sa tu zastavujú i tí starší, ktorí by chceli voliť, no už nespadajú do vekovej skupiny, ktorá určuje skupinu oprávnených voličov od 15 do 25 rokov," povedala pre TASR predsedníčka volebnej komisie pre voľbu do Zastupiteľstva mladých obce Rohožník Silvia Ftáčniková. Skonštatovala tiež, že voliči sú dobre zorientovaní a podľa spádu, akým ide hlasovanie, sa nezamýšľajú nad tým, koho voliť, až za plentou.



Myšlienku oceňujú aj adresáti novinky – mladí obyvatelia Rohožníka. "Myslím si, že je to veľmi dobrá myšlienka, takýto poradný orgán pomôže k tomu, aby témy mladých viac rezonovali pri rozhodovaní samosprávy," uviedol jeden z voličov. "Vnímam to ako spojku medzi mladými a vedením samosprávy, aby sa mohli presadiť aj názory mladších," dodala o budúcom poradnom zbore ďalšia volička, ktorá sa zúčastnila aj na týchto voľbách. Možnosť kreovať zastupiteľstvo mladých pozitívne vnímajú tiež starší voliči. "Ale prečo nie? Super! Veď napokon niekedy tí mladí majú viac rozumu ako tí starší," poznamenal pre TASR jeden z "voličov seniorov".



Volebná miestnosť pre hlasovanie do Zastupiteľstva mladých je otvorená, podobne ako volebné miestnosti v riadnych spojených voľbách, do 20.00 h. Výsledky bude prezentovať obec na svojom webe.



V prípade hlasovania, ktoré je súčasťou komunálnych a krajských volieb, je priebeh pokojný, bez rušivých vplyvov. Pre TASR to potvrdila predsedníčka miestnej volebnej komisie v Rohožníku Magdaléna Havlíková.