V roku 2020 došlo vo Vysokých Tatrách k poklesu ubytovaných

Vysoké Tatry 16. marca (TASR) - V minulom roku klesol počet ubytovaných návštevníkov v celom regióne Vysokých Tatier až o 42 percent v porovnaní s rokom 2019. Štatistiku počtu prenocovaní, ktoré klesli približne o 35 percent, a pokles tržieb o 26 percent, vylepšuje fakt, že mnoho ľudí necestovalo v minulom roku do zahraničia a dovolenkovali doma na Slovensku. Tým sa predĺžila priemerná dĺžka prenocovania a zvýšila sa efektívnosť cenovej politiky pri poskytovaní ubytovacích služieb. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Vysoké Tatry Lucia Blašková.



„Prepad však nezaznamenali iba podnikatelia, ale aj samosprávy, pre ktoré výpadok podielových daní predstavuje značný problém. O turistov je potrebné sa postarať, pretože aj keď neboli ubytovaní, návštevnosť v strediskách bola v niektorých dňoch vysoká. A náklady pre samosprávu sú vysoké bez ohľadu na počet návštevníkov. Komunikácie sa musia udržiavať, parkoviská tiež a údržba ostatnej infraštruktúry je na zabezpečení mestami a obcami,“ uviedol starosta obce Štrba Michal Sýkora, kde zaznamenali v počte prenocovaní prepad takmer o 33 percent. V praxi to znamená, že samosprávy majú o tretinu menšie príjmy dane z ubytovania, ale výdavky sú totožné ako v predchádzajúcom období.



Najväčšie strediská v Tatrách majú za sebou náročnú lyžiarsku sezónu, nevrátili sa im ani len náklady do zasnežovania. „Od Nového roka prišla stopka a odvtedy len rátame straty rádovo v miliónoch eur,“ doplnil manažér strediska Vysoké Tatry Lukáš Brodanský.



Ako podotkla Blašková, spolu s ďalšími organizáciami cestovného ruchu sa zhodli v tom, že by chceli pozvať aj zástupcov pandemických komisií k diskusii na jednom fóre. Chcú hovoriť aj o tom, čo môžu urobiť pre bezpečný návrat turistov a návštevníkov. „Bola nám adresovaná výzva byť solidárni, avšak zamestnanci, ktorí už deväť mesiacov žijú z 80 percent obvyklého príjmu, alebo o prácu prišli, už solidaritu odmietajú. Ľuďom chýba pozitívna motivácia, a tak niet divu, že nedodržiavajú pravidlá,“ uzatvára riaditeľka.