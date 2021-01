V roku 2021 chystá Banská Štiavnica aj niekoľko väčších investícií

Banská Štiavnica 7. januára (TASR) – Mesto Banská Štiavnica ešte nemá schválený rozpočet na rok 2021, poslanci o ňom budú hlasovať na niektorom z najbližších mestských zastupiteľstiev. Pre TASR to potvrdila primátorka Nadežda Babiaková s tým, že v návrhu rozpočtu sa našiel priestor aj na niekoľko väčších investícií.



Hlasovanie o rozpočte na rok 2021 primátorka mesta z decembrového mestského zastupiteľstva stiahla, rozhodovať sa o ňom tak bude až v roku 2021. „Pripravovali sme ho, ešte keď nebol pripravený štátny rozpočet, pri tvorbe sme sa však trafili takmer presne. V podielových daniach je rozdiel medzi naším výpočtom a rozpisom od štátu približne 660 eur,“ vysvetlila Babiaková.



Do návrhu rozpočtu sa podľa slov primátorky podarilo dostať aj niekoľko väčších investícií. „V návrhu je napríklad obnova verejných priestranstiev v mestskej pamiatkovej rezervácii z finančných prostriedkov pre lokality UNESCO. V rámci nej je naplánovaná obnova ulice Pod Kalváriou a prvá časť ulice Katova,“ uviedla Babiaková. Návrh obsahuje aj úpravy ďalších miestnych komunikácií či realizáciu projektu schodišťového a chodníkového prepojenia zo sídliska Drieňová na ulicu Juraja Fándlyho.



„Je tam aj oprava stropu v krytej plavárni v hodnote 200.000 eur či vybudovanie bežeckej dráhy na atletickom štadióne,“ dodala Babiaková. Samospráva by v roku 2021 chcela riešiť aj otázku problematického parkovania v centre mesta. V návrhu rozpočtu mesto počíta s vypracovaním projektovej dokumentácie na vybudovanie záchytného parkoviska na ulici Mierová.