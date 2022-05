V roku 2021 SND odohralo 192 predstavení, z toho deväť premiér

Bratislava 5. mája (TASR) – Slovenské národné divadlo (SND) v roku 2021 poznačenom pandémiou ochorenia COVID-19 zrealizovalo 192 predstavení, odprezentovalo tiež deväť premiér. Predstavenia videlo 38.719 návštevníkov, ktorí naplnili takmer na 90 percent povolenú predajnú kapacitu sál. Vyplýva to z výročnej správy za rok 2021, ktorú vo forme verejného odpočtu prezentovalo vo štvrtok popoludní vedenie národnej kultúrnej inštitúcie.



Generálny riaditeľ SND Matej Drlička pripomenul, že rok 2021 poznačila okrem pandemického obdobia i otázka nevyjasneného financovania SND. "Kombinácia oboch týchto faktorov sťažila plánovanie činnosti," upozornil. Pripomenul aj to, že divadlo po nástupe nového manažmentu prešlo obdobím organizačných zmien súvisiacich s ozdravným plánom inštitúcie, ktorý má viesť k personálnej i ekonomickej stabilizácii divadla.



Pri konkrétnom výpočte aktivít riaditeľ obchodu SND Patrik Taliga spresnil, že Činohra SND odohrala 152 predstavení, z toho štyri premiéry. Inscenácie si pozrelo 26.152 divákov, tržby z predstavení dosiahli 542.050 eur. "Opera v roku 2021 odohrala 25 predstavení, z toho tri premiéry. Na predstavenia prišlo 6911 divákov, tržby dosiahli 137.982 eur," informoval. Doplnil, že baletných predstavení bolo v roku 2021 celkovo 15, premiéry boli dve. "Na balet bolo v hľadisku SND zvedavých 5656 divákov, tržby z predstavení dosiahli 128.631 eur," konkretizoval Taliga. Pripomenul tiež, že súbory SND absolvovali päť hosťovaní na Slovensku a dve v zahraničí.



Ekonomický riaditeľ SND Matej Bošňák uviedol, že v rámci bežných výdavkov malo SND k dispozícii 23.138.097 eur, na kapitálové výdavky 169.500 eur, divadlo deklaruje dosiahnutie vlastných príjmov vo výške 1.814.975 eur. SND dosiahlo z tržieb za predstavenia 808.663 eur, ďalších 82.639 eur prinieslo do kasy divadla 27 online predstavení. Tržby z prenájmov boli vo výške 173.577 eur, v rámci ostatných tržieb boli vo výške 525.070 eur, prijalo tiež finančné dary vo výške 79.522 eur.



Generálny riaditeľ takisto pripomenul aktivity umelecko-dekoračných dielní, ktoré vytvorili kostýmovú a scénickú výrobu pre sedem premiér. "V priebehu roka sa realizovala technologická obnova kostýmovej a scénickej výroby a modernizácia vozového parku," upozornil. Takisto pripomenul, že SND reagovalo na covidovú situáciu vlastnými pandemickými plánmi, vychádzajúcimi zo špecifickosti pracovného prostredia. Divadlo zrealizovalo prostredníctvom vlastného mobilného odberového miesta a v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied 3850 antigénových a 3500 PCR testov.



V SND v roku 2021 pracovalo 831 zamestnancov, z tohto 385 v umeleckých profesiách, 379 v rámci technických činností, 67 v administratíve. Priemerná mesačná mzda v roku 2021 bola 1375 eur.