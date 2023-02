V roku 2022 uskutočnili záchranári z RZP Gbely 2319 výjazdov

Gbely 8. februára (TASR) – V roku 2022 uskutočnila rýchla zdravotná služba (RZP) Gbely 2319 výjazdov. Z toho bolo 1361 pacientov prevezených do nemocnice, 846 bolo ošetrených doma, v 29 prípadoch bola vydaná adresa odvolaná pred príchodom záchranárov, 82 pacienti odmietli prevoz do nemocnice a jedenkrát bola asistencia polície. Informoval o tom vedúci záchranár RZP Gbely Ladislav Gutschnitz.



Najviac výjazdov bolo uskutočnených v mesiacoch júl (212), december (211), marec a jún (po 202). Najmenej výjazdov bolo, naopak, v mesiacoch september (170), február (179) a január (182). Záchranné vozidlá najazdili mesačne priemerne 8541,6 kilometra, za rok to bolo 102.500 kilometrov. Najviac najazdených kilometrov bolo v júli (9578 km), najmenej v septembri (7583 km).



Najviac výjazdov mali záchranári z RZP Gbely do miest Senica a Holíč (po 336), nasledujú Gbely (316) a Skalica (305). Najmenej jazdili do vzdialenejších destinácií, ako Podbranč, Plavecký Peter a Prievaly dvakrát, Cerová, Osuské, Hlboké a Rohov trikrát a Hradište pod Vrátnom štyrikrát.



Najviac zasahovali pri diagnóze vysokého krvného tlaku, celkovo v 195 prípadoch. Nasledujú zásahy pri bolesti brucha (176), úrazu hlavy a ochorení na covid (po 144), sťaženom dýchaní (131) a bolesti chrbta (125).