V roku 2025 dovŕši Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa 70 rokov

Liptovský Mikuláš 30. januára (TASR) - V roku 2025 dovŕši Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši 70 rokov existencie. Je najstaršou galériou v Žilinskom kraji, veľkosťou priestorov a kvalitou zbierky tiež jednou z najvýznamnejších na Slovensku. Informovala o tom projektová manažérka Liptovskej galérie Jana Babušiaková.



Riaditeľ galérie Richard Gregor považuje inštitúciu s takouto tradíciou predovšetkým za nevyčerpateľný zdroj na výskum v oblasti starších i novších dejín umenia a osudov umelcov, ďalej na výskum spôsobov formovania a dopĺňania umeleckých zbierok, kultúrnej politiky, ako aj inštitucionálnej histórie samotnej.



"V tomto duchu sme nastavili aj program na aktuálny jubilejný rok. Chceme ukázať, že kultúrna inštitúcia so silnou tradíciou je to, čo v priebehu času svojej existencie predovšetkým nadobúda, udržiava a vyzdvihuje to kvalitné, čo v umení vzniká a vzniklo," priblížil riaditeľ.



Galéria pripravuje množstvo podujatí venovaných domácemu i zahraničnému umeniu. "Prvou výstavou, ktorú v tomto roku otvoríme, je výstava vizuálneho umelca a ilustrátora Viliama Slaminku - Urban Playground v Galérii Kolomana Sokola v Liptovskom Mikuláši. Interaktívna výstava otvorí tému mestského priestoru, po ktorom sa každý deň pohybujeme ako chodci, cyklisti či vodiči. S pomocou objektov z recyklovaných materiálov vytvára priestor, kde si môžeme vyskúšať rôzne pozície a stretnúť sa s (ne)bezpečenstvami pohybu na mestskej interaktívnej hracej ploche," doplnila kurátorka výstavy Jana Babušiaková.



Okrem výstav pripravuje galéria aj ďalšie podujatia ako komentované prehliadky, prednášky, koncerty, workshopy, detské tábory a tvorivé dielne. V rámci edukačných aktivít sa zameria na vzdelávacie programy pre všetky typy a stupne škôl.