V roku 2025 sa v Michalovciach vyzbieralo viac triedeného odpadu
V priebehu roka sa v Michalovciach vyzbieralo celkovo 1668,2 tony triedených zložiek komunálneho odpadu, čo predstavuje medziročný nárast o 76,7 tony.
Autor TASR
Michalovce 28. januára (TASR) - Rok 2025 bol z pohľadu triedeného zberu komunálneho odpadu v meste Michalovce úspešnejší ako rok 2024. Ako informovali Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce (TAZSMI) na sociálnej sieti, v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa zvýšilo množstvo vyzbieraného triedeného odpadu, aj množstvo odpadu, ktorý bol po dotriedení reálne materiálovo zhodnotený.
V priebehu roka sa v Michalovciach vyzbieralo celkovo 1668,2 tony triedených zložiek komunálneho odpadu, čo predstavuje medziročný nárast o 76,7 tony. Najväčší podiel tvorili papier, sklo a plasty. Výrazný nárast zaznamenali aj kovové obaly. Z celkového množstva vyzbieraného odpadu sa po dotriedení podarilo materiálovo zhodnotiť 1230 ton, čo je približne o sedem percent viac ako v roku 2024. Efektivita triedenia tak vzrástla zo 72 na 74 percent.
Do systému triedeného zberu v meste patrí aj biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO). V roku 2025 ho obyvatelia odovzdali 450,3 tony. Zaznamenali aj pokles množstva zmesového komunálneho odpadu ukladaného na skládku, a to o 75,03 tony v porovnaní s rokom 2024. „Uvedené výsledky potvrdzujú rastúcu zodpovednosť obyvateľov mesta Michalovce pri nakladaní s odpadmi,“ zhodnotili z TAZSMI.
