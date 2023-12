V roľníckom domčeku v Borskom Mikuláši otvorili novú expozíciu

Borský Mikuláš 25. decembra (TASR) - Novú interiérovú expozíciu, zobrazujúcu život a podmienky bývania dedinského človeka, zriadila obec Borský Mikuláš v roľníckom domčeku so slamenou strechou v časti Borský Peter. Objekt, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, zachránila samospráva pred zbúraním a po dlhých desaťročiach sa vďaka zbierke medzi obyvateľmi podarilo podľa starostu Róberta Maceka zariadiť aj jej vnútrajšok.



"Domček nazývame aj Sumorovec podľa prezývky rodiny posledného obyvateľa. Býval v ňom až do roku 1984 s hlinenou dlážkou, bez prívodu elektriny a vody. A to v čase, keď už boli bežné aj farebné televízory," uviedol starosta. O to, že domček doteraz stojí, sa, ako doplnil, pričinil jeho otec, ktorý pred vyše tridsiatimi rokmi ako vtedajší predseda národného výboru zabránil plánovanej asanácii.



Macekovým snom bolo domček vybaviť potrebným a spraviť malú národopisnú expozíciu. "Oslovili sme našich ľudí. Na výzvu sa vyzbieralo veľké množstvo predmetov bežnej potreby a tak sme aj podľa zachovaných fotografií mohli vnútrajšok po nevyhnutnej úprave znovu oživiť. Nielen dobovým nábytkom ako posteľ, stôl, rohová kuchynská lavica, ale aj drobnosťami ako príbory, veci na holenie, na domáce práce a podobne. Obnovili sme aj hlinenú pec," povedal Macek. Sused-pamätník ohodnotil ich snahu slovami, že "akoby posledný obyvateľ Štefan Vacek práve z domu odišiel".



Obec ako vlastník vynakladá podľa starostu prostriedky na obnovu domčeka priebežne, prednedávnom tak bolo potrebné reparovať slamenú strechu. "Naše malé obecné múzeum na požiadanie otvoríme a poskytneme aj výklad, rovnako ako to robíme s rodným domom Jána Hollého," doplnil starosta. Začiatkom adventu pripravili pri Sumorovci spoločné podujatie pri príležitosti otvorenia expozície. Podávala sa kapustnica i varený čaj, v programe vystúpili žiaci miestnej Základnej školy Jána Hollého, detského folklórneho súboru Studnička a tiež hudobná skupina Synkopa.