V rómskej osade na juhozápade SR evidujú deväť nových prípadov žltačky

Galanta/Tomášikovo 1. júla (TASR) - V rómskej osade Jegenéš v okrese Galanta evidujú deväť nových prípadov vírusovej hepatitídy typu A (VHA). Ide o deti navštevujúce Základnú školu s materskou školou s maďarským vyučovacím jazykom v obci Tomášikovo. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Galante preto rozšíril opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu žltačky na celú školu. TASR to potvrdila tamojšia regionálna hygienička Iveta Šuleková.



„Keďže bolo koncom minulého týždňa pri vyšetrovaní kontaktov v ohnisku nákazy potvrdených ďalších deväť prípadov ochorenia u detí z osady, ktoré navštevovali aj druhý stupeň ZŠ aj MŠ (MŠ je v jednej budove so ZŠ), boli nariadené protiepidemické opatrenia pre celú ZŠ a MŠ v obci Tomášikovo,“ priblížila Šuleková.



Hygienici dostali hlásenie o prvom prípade ochorení na VHA v stredu 18. júna. Pôvodne vydali opatrenia pre prvý stupeň ZŠ a osadu Jegenéš, kde žijú obyvatelia v nepriaznivých hygienických podmienkach. Po zistení ďalších deviatich prípadov ochorenia boli opatrenia rozšírené na celú ZŠ s MŠ.



Zamestnanci a osoby navštevujúce školu a obyvatelia dotknutej osady sa musia podrobiť lekárskemu dohľadu u svojho ošetrujúceho lekára. Lekársky dohľad v ohnisku zahŕňa anamnestické, klinické a laboratórne vyšetrenia osôb podozrivých z nákazy. Priebežné klinické anamnestické vyšetrenia sa vykonávajú v sedem- až desaťdňových intervaloch po dobu 50 dní od posledného kontaktu s osobou, ktorá ochorela na VHA. Podľa pokynov ošetrujúceho lekára sa musia čo najskôr podrobiť aj očkovaniu proti VHA.