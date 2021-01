V rómskych osadách v Drienovci a Jasove sú vysoké počty nakazených

Jasov/Drienovec/Medzev 27. januára (TASR) – V rómskych osadách v obciach Drienovec a Jasov v okrese Košice-okolie odhalilo víkendové skríningové testovanie na ochorenie COVID-19 vysoké počty nakazených. Na dodržiavanie karanténnych opatrení bude preto v nich na základe rozhodnutia regionálnej hygieničky dohliadať polícia. Nejde pritom o uzavretie osád.



Ako uviedol pre TASR starosta Drienovca Gabriel Gavallér, pri skríningu v obci bolo celkovo zo 735 testovaných 141 s pozitívnym výsledkom, čo predstavuje mieru pozitivity viac ako 19 percent. Prevažnú väčšinu nakazených pritom tvorili Rómovia. Podľa vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Košiciach má obec za asistencie polície zabezpečiť dodržiavanie izolácie nakazených v domácom prostredí, ako aj všetkých tých, ktorí boli s nimi v úzkom kontakte, a to v lokalite domov číslo 180 až 222. "Regionálny úrad kontaktoval políciu, má prísť k nám a my jej ukážeme tie lokality. Už aj priebežne robíme nejaké veci, aby sme obmedzili najmä pohyb osôb," povedal Gavallér.



V neďalekom Jasove počas víkendu evidovali z 1554 testov 162 s pozitívnym výsledkom, čo je 10,4 percenta. TASR o tom informoval prednosta obecného úradu Kamil Münnich. Policajná kontrola sa podľa vyhlášky RÚVZ vzťahuje na jasovskú osadu na uliciach Medzevská a Pri Bodve. "V podstate 80 až 90 percent obyvateľov, ktorí boli podľa testovania nakazení, sa týka tých dvoch ulíc. Dnes ráno sme boli u policajtov a dohodli sme sa s nimi, ako budú riešiť hliadky a kontrolu tej časti, ktorá bola uvedená vo vyhláške," povedal prednosta. Neznamená to uzavretie rómskej osady. "Budú sa oveľa prísnejšie kontrolovať certifikáty, ktoré boli vydané na základe testovania, a či ľudia dodržiavajú všetky vydané nariadenia," priblížil Münnich. Obec bude podľa neho prispievať k stravovaniu tých, ktorí musia zostať doma, aby nevychádzali von.



Sprísnená kontrola sa podľa vyhlášky týka aj mesta Medzev, a to domov v časti Kováčskej ulice, kde býva prevažne rómske obyvateľstvo. Víkendové antigénové testovanie v meste odhalilo z 1840 testovaných ľudí 36 pozitívnych prípadov, čo je 1,95 percenta. Podľa primátora mesta Mateja Smoradu je drvivá väčšina nakazených z oblasti uvedenej vyhláškou. Opatrenia mesta zahŕňajú zriadenie viacerých kontrolných bodov aj zvýšenú dezinfekciu verejných priestranstiev. "Ide nám predovšetkým o to, aby v danej lokalite bola zvýšená hliadková činnosť mestskej a štátnej polície s cieľom oveľa lepšej kontroly dodržiavania všetkých opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré na Slovensku platia," povedal.



V prípade zistenia porušenia karantény má dôjsť k obmedzeniu pohybu dotknutých osôb a informovaniu RÚVZ.