V Rooseveltovej nemocnici je zaočkovaných 70 percent zamestnancov

Banská Bystrica 11. augusta (TASR) – V Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici je z 2400 pracovníkov zaočkovaných proti ochoreniu COVID-19 zhruba 70 percent zamestnancov. Spádové zdravotnícke zariadenie do 5. augusta zaočkovalo prvou dávkou 50.419 ľudí a druhou 41.859. Pre TASR to v stredu uviedla hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.



Verejnosť aj tento týždeň vo vakcinačnom centre Rooseveltovej nemocnice očkujú od stredy do piatka (13. 8.) do 12.00 h. Vakcínou Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioNTech očkujú v stredu a vo štvrtok (12. 8.) dospelých i deti, a to aj bez registracie, v piatok jednodávkovou očkovacou látkou Janssen od firmy Johnson & Johnson a len dospelých.



V Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) sa dá stále zaočkovať aj vo veľkokapacitných krajských očkovacích centrách v Banskej Bystrici, Zvolene, Lučenci a v Revúcej. Vo všetkých je zabezpečené očkovanie bez nutnosti predchádzajúcej registrácie. Vo vybraných termínoch prebieha tiež očkovanie detí od 12 rokov za prítomnosti pediatra. Bližšie informácie sú k dispozícii na webstránke BBSK.



Krajské očkovacie centrum v Žiari nad Hronom pre nízky záujem končí a od budúceho týždňa sa môžu dať záujemcovia zaočkovať už len v miestnej nemocnici. Pomôžu aj výjazdové očkovacie jednotky.