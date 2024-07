V Rooseveltovej nemocnici napredujú stavebné práce pred výstavbou

Banská Bystrica 14. júla (TASR) - Zaradenie výstavby novej nemocnice v Banskej Bystrici medzi strategické investície štátu je pre Rooseveltovu nemocnicu želaným opatrením. V prípade vzniku neočakávaných okolností jej to umožní urýchliť procesy a dodržať všetky míľniky nastavené z plánu obnovy. Konštatovala to nemocnica v reakcii na rozhodnutie vlády z 10. júla.



"Prijaté opatrenie otvára možnosti zefektívnenia a urýchlenia procesov všetkých konaní súvisiacich s povoľovaním stavby. Aktuálne bežia všetky práce podľa nastaveného harmonogramu. Nachádzame sa vo fáze príprav dočasných priestorov pre stravovaciu prevádzku, údržbu a administratívu, ktoré sa budú čoskoro asanovať," reagovala nemocnica na sociálnej sieti.



Stavebné práce a úpravy, ktoré aktuálne prebiehajú v areáli nemocnice a v jej vnútorných priestoroch, sú nevyhnutné pre zabezpečenie jej plynulého chodu počas výstavby.



Pred budovou polikliniky pribudol dočasný objekt - bunkovisko, v ktorom bude sídliť časť jej administratívno-prevádzkových zamestnancov po vysťahovaní z budovy riaditeľstva. Návštevná hala sa postupne mení na jedáleň pre zamestnancov a stavebné práce vykonávajú aj v hospodárskom areáli pri nemocnici.



V priestoroch bývalej prevádzky potravín a drogérie aj v ich okolí vzniká nová tabletovacia linka na balenie liečebnej výživy pre pacientov. V procese výstavby je tiež vytvorenie dočasného odpadového hospodárstva pod monoblokmi. Na Jedľovej ulici sa už začalo s budovaním dočasnej cestnej komunikácie.



"Naším cieľom je všetko pripraviť tak, aby sme nenarušili chod nemocnice a zabezpečili sme adekvátne pracovné podmienky pre zamestnancov. Zároveň sa pripravujeme na zmeny v organizácii dopravy, ktoré sú nevyhnutné s ohľadom na stavebné práce takého obrovského rozsahu. Búracie práce by sa mali začať v septembri a rovnako by mali odvtedy začať platiť aj plánované opatrenia v rámci reorganizácie dopravy," dodala nemocnica.



Rooseveltova nemocnica podpísala zmluvu so zhotoviteľom v máji, hrubá stavba má byť hotová v roku 2026. Zhotoviteľ sa zaväzuje k dodaniu nemocnice s počtom 771 lôžok. V decembri je plánované začatie samotnej výstavby. Podľa plánu by mala byť nová nemocnica odovzdaná do užívania do konca roka 2028.



Ako pri májovom podpise zmluvy so zhotoviteľom pripomenul podpredseda vlády pre plán obnovy Peter Kmec (Hlas-SD), ide o najväčší investičný projekt v rámci plánu obnovy.



"Naša investícia vo výške 425 miliónov eur z plánu obnovy zabezpečí kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých ľudí, ktorí to potrebujú. Stredné Slovensko si novú modernú nemocnicu zaslúži a mňa teší, že plán obnovy prispieva k zvyšovaniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti," zdôraznil Kmec.