V Rooseveltovej nemocnici otvorili poradňu pre onkologicky chorých
Ide o diskrétne miesto, kde bývalí onkologickí pacienti, ktorí ochorenie a liečbu prežili na vlastnej koži, poskytujú podporu a pomoc súčasným onkologickým pacientom aj ich blízkym.
Autor TASR
Banská Bystrica 12. novembra (TASR) - Na onkologickej klinike Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici otvorili v stredu pacientsku poradňu pre onkologicky chorých aj ich príbuzných z Banskej Bystrice i širokého okolia. V poradni budú každú stredu od 9.00 do 12.00 h dobrovoľníci občianskeho združenia Nie rakovine z radov bývalých pacientov poskytovať poradenstvo.
Poradňa v Banskej Bystrici je v poradí šiestou na Slovensku. Ide o diskrétne miesto, kde bývalí onkologickí pacienti, ktorí ochorenie a liečbu prežili na vlastnej koži, poskytujú podporu a pomoc súčasným onkologickým pacientom aj ich blízkym. Poradne sú projektom pacientskej organizácie Nie rakovine.
„Tvárou v tvár sa ocitajú vyliečený bývalý pacient a súčasný v liečbe. Osobné a prežité skúsenosti bývalého pacienta sú nielen neoceniteľné, ale majú obrovskú pridanú hodnotu v podobe dôvery a dôveryhodnosti. Pre súčasných pacientov sú obrovskou motiváciou,“ vysvetlila prezidentka združenia Jana Pifflová-Španková.
Dobrovoľníci odpovedajú na otázky, na ktoré nie je priestor a čas v ambulanciách. Poskytnú im dôležité informácie v oblasti zvládania liečby a jej následkov, výživy a stravovania, nárokov na sociálnu výpomoc a kompenzačné pomôcky, ako ich správne používať. Rovnako cenné rady založené na osobných skúsenostiach, ako to zvládnuť psychicky doma či v zamestnaní alebo len obyčajnú ľudskú podporu a povzbudenie. Dobrovoľníci sú pravidelne školení a odborne vedení. Projekt má význam aj pre nich samotných. Podľa ich vlastných slov im prináša významný pocit užitočnosti.
„Som rada, že onkologickí pacienti aj v našom regióne budú mať miesto, kam sa môžu obrátiť so svojimi otázkami a nájsť podporu v ťažkej životnej situácii. V nemocnici si dôležitú úlohu pacientskych organizácií uvedomujeme dlhodobo a plne podporujeme ich aktivity či už priamo na pôde našej nemocnice alebo vo vzájomnej spolupráci,“ zdôraznila riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková.
Podľa nej je to ďalší kúsok do pomyselného puzzle, ktoré skladajú, od včasného záchytu cez liečbu a následnú starostlivosť o pacientov. V oblasti prevencie začali otvorením centra Previta, kde sa im už podarilo v ranom štádiu identifikovať štyroch onkologických pacientov.
Štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Ladislav Slobodník pripomenul, že tieto poradne sú veľkým krokom pre pacientov, ktorí okrem komplexnej liečby dostanú aj psychologickú a sociálnu pomoc.
