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V Rooseveltovej nemocnici platí zákaz návštev až do odvolania
Nemocnica žiada návštevníkov o rešpektovanie prijatého opatrenia.
Autor TASR
Banská Bystrica 26. novembra (TASR) - Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie platí od 24. novembra až do odvolania zákaz návštev už v celej Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. Informovala o tom nemocnica na sociálnej sieti.
Od začiatku novembra platil zákaz návštev najprv na internej klinike, neskôr sa rozšíril na oddelenie pneumológie a ftizeológie, kliniku plastickej chirurgie, chirurgickú a neurochirurgickú kliniku. Nemocnica žiada návštevníkov o rešpektovanie prijatého opatrenia.
Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení (ARO) a chrípky a jej podobných ochorení (CHPO) v Banskobystrickom kraji nie je priaznivá. Podľa regionálnej hygieničky Zory Kľocovej Adamčákovej Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici v 47. kalendárnom týždni zaznamenal spolu 5555 prípadov ARO, čo predstavuje chorobnosť 1519,94 na 100.000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Z toho bolo chrípke podobných 559 ochorení, čo je chorobnosť 152,95 na 100.000 ľudí. V porovnaní s týždňom predtým stúpol výskyt CHPO o necelých šesť percent.
Najvyššiu chorobnosť v prípade ARO evidoval RÚVZ v okrese Brezno, a v prípade CHPO v okrese Rimavská Sobota. V siedmich materských školách v kraji došlo k prerušeniu výchovno-vzdelávacieho procesu. Podľa RÚVZ v troch lôžkových zariadeniach v okrese Banská Bystrica pristúpili k obmedzeniu návštev.
Od začiatku novembra platil zákaz návštev najprv na internej klinike, neskôr sa rozšíril na oddelenie pneumológie a ftizeológie, kliniku plastickej chirurgie, chirurgickú a neurochirurgickú kliniku. Nemocnica žiada návštevníkov o rešpektovanie prijatého opatrenia.
Epidemiologická situácia vo výskyte akútnych respiračných ochorení (ARO) a chrípky a jej podobných ochorení (CHPO) v Banskobystrickom kraji nie je priaznivá. Podľa regionálnej hygieničky Zory Kľocovej Adamčákovej Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici v 47. kalendárnom týždni zaznamenal spolu 5555 prípadov ARO, čo predstavuje chorobnosť 1519,94 na 100.000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Z toho bolo chrípke podobných 559 ochorení, čo je chorobnosť 152,95 na 100.000 ľudí. V porovnaní s týždňom predtým stúpol výskyt CHPO o necelých šesť percent.
Najvyššiu chorobnosť v prípade ARO evidoval RÚVZ v okrese Brezno, a v prípade CHPO v okrese Rimavská Sobota. V siedmich materských školách v kraji došlo k prerušeniu výchovno-vzdelávacieho procesu. Podľa RÚVZ v troch lôžkových zariadeniach v okrese Banská Bystrica pristúpili k obmedzeniu návštev.