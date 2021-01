V Rooseveltovej nemocnici pred 30 rokmi transplantovali prvú obličku

Banská Bystrica 27. januára (TASR) - Vo Fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta (FNsP) v Banskej Bystrici pred 30 rokmi transplantovali prvú obličku. Napriek zložitej pandemickej situácii si nemocnica pripomenula tento významný medzník, ktorý ju posunul o "obrovský krok vpred a umiestnil medzi špičku v medicíne na Slovensku". TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa zdravotníckeho zariadenia Ružena Maťašeje.



Stalo sa tak 25. januára 1991 v mladom transplantačnom centre, príjemcom bol 39-ročný František Očenáš z Podkoníc, obce pri Banskej Bystrici. Cesta obličky od darcu až k príjemcovi trvala 16 hodín. Zákrok pod vedením Ľudovíta Laca prebehol bez komplikácií a pacientovi poskytol šancu na plnohodnotnejší život.



"V prvých chvíľach to bol stres, nevedeli sme, ako to dopadne. Mali sme pocit zodpovednosti, že musíme byť úspešní. Nakoniec to všetko skončilo dobre, boli sme veľmi šťastní," spomína nefrologička Eva Lacková, jedna zo zakladajúcich členov a neskôr dlhoročná vedúca transplantačného centra. Za 30 rokov dostalo u nich rovnakú príležitosť 985 pacientov, 849 obličiek pochádzalo od mŕtvych a 136 od živých darcov.



Transplantačné centrum v Banskej Bystrici sa počas svojej histórie neustále rozvíjalo a pripísalo si v rámci slovenskej transplantológie niekoľko významných prvenstiev. V roku 1994 sa tam uskutočnila prvá transplantácia obličky od žijúceho darcu a v roku 1997 prvá transplantácia pečene, doteraz ich majú za sebou 392. O tri roky neskôr v centre vykonali kombinovanú transplantáciu obličky a pankreasu, v roku 2005 skríženú transplantáciu obličky, v roku 2011 ako prví v SR odobrali obličku žijúcemu darcovi čisto laparoskopicky a o štyri roky neskôr urobili roboticky asistovaný odber obličky.



"Program v našej nemocnici funguje vďaka obrovskému nadšeniu, dlhoročnej spolupráci špičkových odborníkov a odhodlaných zdravotníkov už tri desaťročia. Úprimná vďaka všetkým členom transplantačného centra za ich dlhoročnú starostlivosť a záchranu stoviek životov," zdôrazňuje Miriam Lapuníková, riaditeľka Rooseveltovej nemocnice.



Transplantácia ako najkomplexnejšia a najefektívnejšia liečba pacienta s nezvratným orgánovým zlyhaním je významným medzníkom v histórii medicíny. Transplantačný program patrí medzi top programy každej nemocnice.