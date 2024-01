V Rooseveltovej nemocnici prispelo ECMO k záchrane zraneného pacienta

Banská Bystrica 10. januára (TASR) - V Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici použili anestéziológovia prvýkrát na Slovensku mimotelové okysličenie krvi u pacienta s mnohopočetnými zraneniami vrátane ťažkého poranenia pľúc. Pomocou prístroja ECMO, ktorý zabezpečuje mimotelovú membránovú oxygenáciu krvi, a vďaka rýchlemu konaniu odborníkov mu s veľkou pravdepodobnosťou zachránili život. Informovala o tom v stredu nemocnica na sociálnej sieti.



"Pokiaľ vieme, ide o prvého pacienta na Slovensku so život ohrozujúcimi združenými poraneniami napojeného na ECMO podporu," zdôraznila nemocnica.



Pacienta s ťažkým zranením hrudníka a mnohopočetnými poraneniami priviezla posádka rýchlej zdravotnej služby po vážnej dopravnej nehode. Na urgentnom príjme ho už čakal tím zdravotníkov, ktorý začal boj za záchranu jeho života.



"Stav pacienta bol taký vážny, že by aj naozaj krátky presun zo sály urgentného príjmu na centrálne operačné sály nemusel prežiť. Tím zdravotníkov sa preto rozhodol vykonať všetky nevyhnutné zásahy medicínskeho i operačného charakteru priamo na sále na urgente. Napriek veľkej snahe všetkých sa stav pacienta zhoršoval a dochádzalo k prehlbovaniu respiračného a ventilačného zlyhania pľúc. Službukonajúci intenzivisti ho neboli schopní ďalej ventilovať pomocou umelej pľúcnej ventilácie, a preto pristúpili k náročnému kroku. Pacienta aj pri jeho mnohých poraneniach napojili na VV-ECMO," opísala nemocnica.



Pacient počas hospitalizácie absolvoval ešte ďalšie operačné výkony, jeden z nich napojený na ECMO. Po vyše týždni ho od prístroja odpojili a pri pretrvávajúcej potrebe umelej pľúcnej ventilácie preložili do spádovej nemocnice.