V Rooseveltovej nemocnici rozbehli robotickú chirurgiu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Využíva sa najmä na operáciu nádorov.

Autor TASR
Banská Bystrica 1. novembra (TASR) - V Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici opätovne rozbehli robotickú chirurgiu v krčnom lekárstve. Pre pacientov to znamená šetrnejší zákrok bez nutnosti resekcie sánky, rezov na tvári, pere či krku. Informovala o tom nemocnica na sociálnej sieti s tým, že sú jediní na Slovensku.

„Robotickú chirurgiu sme rozšírili o ďalšiu odbornú oblasť otorinolaryngológiu. Vznikol u nás nový tím špecialistov. Prvé roboticky asistované operácie novovyškoleného tímu sa uskutočnili pod vedením svetovo uznávaného nemeckého odborníka v robotickej chirurgii v otorinolaryngológii profesora Balasza Lorincza,“ uviedla nemocnica.

Moderná metodika, známa ako TORS (Trans Oral Robotic Surgery), umožňuje vykonávať zákroky v oblasti ústnej dutiny a hltana s maximálnou presnosťou a minimálnou invazívnosťou. Využíva sa najmä na operáciu nádorov.

Podľa nemocnice je výhodou pre pacientov menšia operačná záťaž a kratšia hospitalizácia. Rovnako rýchlejšie hojenie a návrat do bežného života, ako aj menej komplikácií a lepší funkčný aj estetický výsledok.
