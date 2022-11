V Rooseveltovej nemocnici sa stretli transplantační koordinátori

Banská Bystrica 5. novembra (TASR) – Počas pandémie došlo k poklesu odberovej a transplantačnej aktivity, ale v tomto roku sa už program postupne vracia do normálu. To bol aj dôvod stretnutia transplantačných koordinátorov z Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorí sa v uplynulých dňoch zišli na pôde Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici. Informovala o tom nemocnica na sociálnej sieti.



"Príprava odberu orgánov sa začína na oddeleniach anestéziológie a intenzívnej medicíny. Práve pre kolegov – transplantačných koordinátorov zo 14 takýchto oddelení v našom regióne bol určený kurz o úlohách a výzvach anestéziológa v starostlivosti o pacienta s transplantovaným orgánom a o darcu orgánov," uviedla nemocnica.



Ako zdôraznila, transplantácia orgánu je pre čakajúceho pacienta často život zachraňujúci výkon. Na druhej strane je darca, ktorého život už nebolo možné zachrániť, ale on sám môže darovaním kúska seba zachrániť až sedem životov.



"Bez orgánov niet transplantácií a v našom centre neustále pracujeme na skvalitnení aj v tejto oblasti transplantačného programu. Cieľom kurzov bol tak ďalší rozvoj spolupráce s partnerskými pracoviskami v snahe o podporu a zvýšenie odberovej aktivity v našom regióne," dodala nemocnica.