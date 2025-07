V Rooseveltovej nemocnici spustili automatizovanú laboratórnu linku

Banská Bystrica 11. júla (TASR) - Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici spustili novú plne automatizovanú laboratórnu linku. Technológia má skvalitniť a najmä zrýchliť analýzu vzoriek biologického materiálu, ktorá sa využíva pri širokom spektre vyšetrení. Pri piatkovom slávnostnom predstavení linky to uviedla riaditeľka banskobystrickej nemocnice Miriam Lapuníková.



Nová automatizovaná laboratórna linka je súčasťou Centrálneho laboratórneho komplexu Rooseveltovej nemocnice. „Banská Bystrica sa dnešným dňom stáva prvou fakultnou nemocnicou s takouto automatizovanou linkou, je zároveň jediným akreditovaným pracoviskom v rámci štátnych nemocníc,“ uviedol na otvorení minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).



Plne automatizované riešenie na analýzu vzoriek biologického materiálu má najmä skrátiť dobu od prijatia vzorky v laboratóriu po dodanie výsledkov. „Vysokým benefitom pre celú nemocnicu je zrýchlenie, vysoká miera efektivity a automatizácia. Kľúčová je miera času a skrátenie lehôt vo vzťahu k vyšetreniam, je to obrovský benefit pre pacienta,“ priblížila Lapuníková s tým, že vďaka novej technológii sa čas vyšetrení skráti v priemere o pätinu.



Robotický systém DxA 5000 je chránený viac ako 24 patentami, nemocnici ho dodávala spoločnosť Beckman Coulter. Systém bol prispôsobený špecifikám nemocnice, realizované bolo aj postupné zaškoľovanie personálu. „Verejné obstarávanie bolo rozdelené do troch častí, ktoré sa týkajú jednotlivých odborností zastrešujúcich celý laboratórny komplex vrátane stavebných úprav,“ dodala riaditeľka nemocnice s tým, že náklady dosiahli približne 5,4 milióna eur.



Centrálny laboratórny komplex zabezpečuje laboratórne vyšetrenia v rámci Rooseveltovej nemocnice, ale tiež detskej nemocnice a viacerých ambulancií v Banskej Bystrici. Podľa primárky oddelenia Zuzany Bečkovej je pre laboratórium kľúčové poskytnúť pacientom čo najrýchlejší výsledok. „A to nielen v život ohrozujúcich situáciách u pacientov na urgentnom príjme, ale aj u ambulantných pacientov, ktorí prichádzajú zo širokého spádu na vyšetrenie, napríklad na onkologickú liečbu, a najprv musia mať vyšetrenie,“ uviedla Bečková.



Nová automatizovaná laboratórna linka chráni aj personál oddelenia, keďže sa zamestnanci dostávajú do kontaktu so samotnými vzorkami v nižšej miere. Samotná technológia dokáže analyzovať kľúčové charakteristiky vzorky počas troch sekúnd.



„Linka z čiarového kódu vyčíta, aká je to skúmavka, aké vyšetrenia sú potrebné, do ktorého stroja má skúmavku premiestniť. Po skončení celého vyšetrovacieho procesu ju dopraví do chladeného skladu vzoriek a keď si lekári doordinujú nejaké vyšetrenia, nemusia znovu traumatizovať pacienta ďalším odberom. Zadáme vyšetrenia do systému, linka si skúmavku nájde v sklade, vráti ju do procesu, vloží ju do analyzátora a vyšetrenie môže byť realizované,“ priblížila primárka Centrálneho laboratórneho komplexu Rooseveltovej nemocnice.