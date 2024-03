V Rooseveltovej nemocnici sú návštevy pacientov opäť povolené

Stred areálu Nemocnice s poliklinikou F. D. Roosewelta na Námestí Ludvíka Svobodu v Banskej Bystrici. Foto: TASR - Jozef Ďurník

Návštevy sú opäť povolené vo vyhradenom čase, pre chodiacich pacientov mimo priestoru oddelenia od pondelka do nedele od 13.00 do 17.00 h a pre imobilných pacientov na izbe od 15.00 do 17.00 h.