UNIKÁT: V Banskej Bystrici transplantovali pacientovi pečeň i obličku

Banská Bystrica 8. januára (TASR) - V Transplantačnom centre pri Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici transplantovali jednému pacientovi dva životne dôležité orgány. V roku 2009 pečeň od mŕtveho darcu a vlani v novembri obličku, ktorú mu darovala manželka. Odber orgánu i samotný zákrok prebehli bez komplikácií a obaja sa cítia dobre." konštatovala zakladajúca členka transplantačného centra a zároveň ošetrujúca nefrologička Eva Lacková.Pečeň a obličky sa v jednom centre transplantujú len v Banskej Bystrici. Tento pacient je tak prvým na Slovensku, ktorému transplantovali v jednom centre dva orgány.Za zlyhaním pečene stála u 62-ročného Jaroslava Filkusa z okresu Veľký Krtíš hepatitída typu C. Niekoľko rokov mal pokoj, no pridružilo sa ochorenie obličiek a prestali mu postupne fungovať aj tieto orgány. Dva a pol roka mu postihnuté obličky pomáhala nahrádzať dialýza. Počas tohto obdobia bol rok a pol zaradený na čakaciu listinu na transplantáciu obličky. Vhodný orgán však nebolo jednoduché nájsť, a tak v rodine padlo rozhodnutie a darkyňou sa stala jeho manželka.," poznamenal pacient.Podľa Lackovej vychádzajúc zo štatistík u pacientov po transplantácii pečene až u vyše 20 percent dochádza k zlyhaniu obličiek. Aktuálne je na Slovensku na čakacej listine do 300 pacientov, ktorí ju potrebujú." zdôraznila Lacková.vysvetlil zástupca prednostu kliniky transplantačnej chirurgie Radoslav Kminiak, ktorý mu transplantoval aj pečeň.V banskobystrickom transplantačnom centre, ktoré je jedným zo štyroch na Slovensku, od jeho vzniku v roku 1991 transplantovali spolu 1094 obličiek, z toho v 152 prípadoch dostal pacient orgán od živého darcu. Spolu majú na konte 436 transplantácií pečene. V minulom roku transplantovali 22 obličiek, z toho sedem od žijúcich darcov, a 34 pečení. Tie sa zatiaľ na Slovensku transplantujú len od mŕtvych darcov.