V Rooseveltovej nemocnici trénovali operácie zlomenín skeletu tváre

Banská Bystrica 21. mája (TASR) – V priestoroch školiaceho centra Eduka v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici sa tento týždeň uskutočnil dvojdňový medzinárodný kurz pre lekárov zameraný na základné ošetrenie zlomenín tvárového skeletu. Absolvovalo ho 30 účastníkov aj z Česka, Veľkej Británie, Albánska, Kuvajtu, Maďarska a Belgicka. Informovala o tom nemocnica na sociálnej sieti.



"V rámci maxilofaciálnej chirurgie išlo vôbec o prvý takýto kurz na Slovensku, doposiaľ sa konali len v zahraničí. Bohatá medzinárodná účasť bola aj medzi školiteľmi, dvaja prišli z Anglicka, v rovnakom počte aj zo Slovinska a jeden z Nemecka. Medzi školiteľmi nechýbali ani piati odborníci zo Slovenska vrátane našej nemocnice," uviedla nemocnica.



Počas prestížneho vzdelávacieho podujatia si účastníci vyskúšali aj tri praktické cvičenia na modeloch lebiek so simuláciou zlomeniny strednej etáže tváre a mali možnosť používať inštrumentárium, s ktorým sa pracuje na operačnej sále pri maxilofaciálnych operáciách. Na modeloch obnovovali anatomické pomery lebky pred úrazom.



"Na kurze sa zúčastnili aj naši mladí lekári z kliniky maxilofaciálnej chirurgie, pre ktorých to bola príležitosť získať nové zručnosti na domovskej pôde. Nemusia tak cestovať za školeniami do zahraničia," dodala nemocnica.