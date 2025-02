V Rooseveltovej nemocnici už operujú tri roboty

Na snímke sprava riaditeľka Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) F. D. Roosevelta Miriam Lapuníková, vedúci Centra robotickej chirurgie FNsP F. D. Roosevelta Vladimír Baláž a lekár operatér Jozef Babeľa počas tlačovej konferencie na tému Prvé centrum robotickej chirurgie v strednej Európe, ktoré má tri robotické systémy v Banskej Bystrici v pondelok 3. februára 2025. Foto: TASR - Marek Mačica

Banská Bystrica 3. februára (TASR) - Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici, ktorá vlani v decembri zakúpila tretí robotický chirurgický systém da Vinci, sa stala prvým centrom v strednej Európe disponujúcim takýmto počtom technológií. Prvý výkon s novým prístrojom uskutočnili v pondelok, pričom v tento deň išli naplno všetky tri roboty. Informovalo o tom vedenie Rooseveltovej nemocnice.konštatoval vedúci Centra robotickej chirurgie Vladimír Baláž.Najnovší prírastok do vybavenia nemocnice, systém da Vinci Xi s duálnou konzolou, je omnoho univerzálnejší a flexibilnejší. Ramená robota a nástroje na nich umiestnené umožňujú operatérovi ešte väčší rozsah pohybu, a tým operácie vo všetkých kvadrantoch brušnej dutiny bez potreby ich prestavenia.Podľa Baláža v Centre robotickej chirurgie, ktoré vzniklo v roku 2011, začínali s urologickými výkonmi. Postupne pribúdala brušná chirurgia a gynekológia, najmä pri chirurgickej liečbe nádorových ochorení. Ako posledná pribudla chirurgia hlavy a krku, hlavne pre nádory koreňa jazyka. Funkcie nového robota umožnia komplexné chirurgické výkony a otvárajú dvere k novým operačným technikám. V centre plánujú rozšírenie spektra operácií o hepato-pankreato-biliárnu chirurgiu, hrudníkovú a bariatrickú chirurgiu.zdôraznil Baláž.Ako pripomenul, robotická chirurgia všade vo svete expresne narastá. V Rooseveltovej nemocnici majú vypracovaný program, národné kurikulum pre robotickú chirurgiu, ktoré tvorí komplexný plán na vyškolenie začiatočníkov a zdokonalenie pokročilých robotických chirurgov. To sa však dá robiť len s prístrojmi, ako je ich nový systém, ktorý má dve konzoly, jednu pre operatéra a jednu pre vzdelávajúceho sa chirurga, čo výrazne skvalitňuje výučbu. Odborníci z centra doteraz vyškolili desiatky chirurgov aj v Maďarsku, Chorvátsku, Poľsku a v Českej republike.Podľa riaditeľky Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníkovej nový robot umožní skrátiť čakacie lehoty, ktoré sa doteraz pohybujú asi do pol roka. Rovnako sa zvýši počet výkonov a väčší počet pacientov sa dostane do systémuna robotickú chirurgiu, teda na minimálne invazívny a šetrnejší výkon. Doteraz vykonali v centre takmer 6000 robotických výkonov, z ktorých približne 75 percent tvorili urologické. Na jednom systéme urobia ročne okolo 400 operácií.