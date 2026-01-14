< sekcia Regióny
V Rooseveltovej nemocnici vykonali pol milióna ambulantných vyšetrení
Autor TASR
Banská Bystrica 14. januára (TASR) - Uplynulý rok bol pre jednu z najväčších nemocníc na Slovensku, Fakultnú nemocnicu s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici, rokom intenzívneho rozvoja, medzinárodného uznania a strategických zmien. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.
Nemocnica pokračovala v niekoľkých kľúčových investičných aktivitách. Medzi najvýznamnejšie nielen v rámci nemocnice či regiónu, ale celého Slovenska patrí výstavba nového nemocničného areálu. Od výkopových prác stavba postúpila až k začiatku tretieho nadzemného podlažia.
„V roku 2025 významne napredovala aj rekonštrukcia psychiatrickej kliniky, ktorá prinesie pacientom výrazné skvalitnenie podmienok liečby. Jedinečnou v rámci nemocníc je tiež investícia do výstavby novej materskej školy pre deti zamestnancov i verejnosť, ktorá bola ku koncu roka skolaudovaná a od 7. januára sa do nej presťahovala celá škôlka,“ konštatovala Maťašeje s tým, že všetky projekty sú financované z prostriedkov plánu obnovy. Z vlastných prostriedkov nemocnica zrealizovala rekonštrukciu pôrodných sál II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky SZU.
Nemocnica okrem iného potvrdila svoju líderskú pozíciu v roboticky asistovanej chirurgii, pričom sa stala prvým centrom robotickej chirurgie v strednej Európe, ktoré disponuje tromi robotickými systémami. To jej umožnilo rozšíriť spektrum robotických výkonov naprieč viacerými chirurgickými odbormi a skvalitniť dostupnosť šetrnej chirurgickej liečby.
Ako Maťašeje doplnila, v minulom roku vykonali v Rooseveltovej nemocnici 500.230 ambulantných vyšetrení, počet hospitalizácií pacientov dosiahol číslo 38.800 a počet pacientov urgentného príjmu 50.500.
