V Rooseveltovej nemocnici vyšetria znamienka, objednávať sa netreba

Banská Bystrica 6. mája (TASR) - V Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici lekárky z dermatovenerologickej kliniky návštevníkom bezplatne skontrolujú znamienka. Vyšetrenia sa uskutočnia vo vzdelávacom centre Eduka 13. až 15. mája od 9.00 do 13.00 h, kde tiež návštevníkom poradia, aký spôsob ochrany pred slnečným žiarením je pre ich pokožku najvhodnejší. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.



Nádory kože vrátane malígneho melanómu sú celosvetovo najčastejšími zhubnými nádormi. Nemocnica chce touto akciou prispieť k šíreniu prevencie a včasnému záchytu ochorenia v rámci európskej kampane Euromelanoma Day.



"Na našej klinike máme s liečbou nádorov kože dlhoročné skúsenosti. Rakovina kože je jednou z najlepšie liečiteľných foriem rakoviny, pokiaľ je rozpoznaná včas. Preto veríme, že ľudia využijú príležitosť a zúčastnia sa tejto preventívnej kampane," konštatoval prednosta dermatovenerologickej kliniky Slavomír Urbanček.



"Môže prísť naozaj ktokoľvek vrátane detí. Verejnosť určite poteší, že na toto vyšetrenie sa nemusí objednávať," doplnila lekárka Petra Mečiarová.



Na Slovensku pribudne každoročne viac ako 7000 prípadov nemelanómovej rakoviny a takmer 1000 nových prípadov melanómu. Napriek pokrokom v diagnostike a liečbe zostáva úmrtnosť na melanóm vysoká. Hlavným rizikovým faktorom je UV žiarenie so spolupodielom iných faktorov, ako ionizujúce žiarenie, vyšší vek, fajčenie, HPV infekcia, imunosupresívna terapia, zvlášť u pacientov po transplantácii, a svetlá pokožka - fototyp I - II.



"Medzi priority našej nemocnice patrí ochorenia nielen liečiť, ale prispieť aj k účinnej prevencii ich vzniku. Realizujeme viacero projektov, ktoré sú zamerané na prevenciu ochorení, a to najmä tých onkologických," zdôraznila riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková.