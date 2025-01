V Rooseveltovej nemocnici vyšetrili vyše pol milióna ľudí

Banská Bystrica 26. januára (TASR) - Aj napriek niekoľkým náročným výzvam vlaňajší rok v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici patril medzi úspešné. Konštatovala to nemocnica, ktorá v súčasnosti takmer od základov mení svoju podobu.



"Stále kladieme doraz na skvalitňovanie a zlepšovanie zdravotnej starostlivosti vo viacerých smeroch. Dôkazom sú už zrealizované, momentálne prebiehajúce, ale aj naplánované rozvojové projekty," konštatovala pre TASR hovorkyňa nemocnica Ružena Maťašeje.



Okrem výstavby novej nemocnice v areáli terajšej, ktorá prebieha za plného chodu s tým, že hrubá stavba by mala byť ukončená do konca júna 2026, sa začala aj rekonštrukcia psychiatrickej kliniky v areáli starej nemocnice. Úspešne pokračuje i výstavba škôlky pre deti zamestnancov nemocnice.



"Momentálne prebieha obnova, modernizácia a plná automatizácia centrálneho laboratórneho komplexu, výmena zariadenia magnetickej rezonancie a rekonštrukcia priestorov. Podarilo sa nám obstarať tretí robotický systém da Vinci, zriadiť spánkové laboratórium a otvoriť prvé očkovacie centrum proti vírusu HPV v Banskobystrickom kraji," zhrnula Maťašeje.



Ako tiež doplnila, v rámci zdravotnej starostlivosti zaviedli revolučnú kombinovanú operáciu v boji s rakovinou pečene, začali vyšetrovať a diagnostikovať pacientov na urgentnom príjme pomocou najrýchlejšieho röntgenu na Slovensku, rozbehli šetrné operácie medzistavcových platničiek a spustili robotické operácie endometriózy.



V Rooseveltovej nemocnici vyšetrili vlani na ambulanciách takmer 542.000 pacientov, zrealizovali viac než 1,3 milióna ambulantných vyšetrení a evidujú okolo 25.000 hospitalizácií. Transplantovali 22 obličiek, z toho sedem od živých darcov, 34 pečení a vykonali 788 roboticky asistovaných operácií. V banskobystrickej nemocnici sa minulý rok narodilo 963 detí, z toho 465 chlapcov a 498 dievčat. Ich štatistiky zaznamenali 25 dvojčiat.



"Podľa inštitútu INEKO sme sa už tradične stali najtransparentnejšou a zároveň striebornou Nemocnicou roka. O rôzne ocenenia sa svojou prácou a výsledkami zaslúžili aj naši zamestnanci. Počas uplynulého roka sme si tiež pripomenuli číselné míľniky, ako 30 rokov od prvej transplantácie obličiek od živého darcu, 27 rokov od prvej transplantácie pečene a 5000 roboticky asistovaných operácií," zdôraznila hovorkyňa nemocnice.