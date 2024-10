V Rooseveltovej nemocnici začali s búraním objektu bývalej vrátnice

Banská Bystrica 9. októbra (TASR) - V Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici začal v stredu zhotoviteľ stavby novej nemocnice s búracími prácami. Strojné mechanizmy sa "zahryzli" do budovy vrátnice na bývalom hlavnom vstupe, ktorú demolujú ako prvú. Informovala o tom nemocnica na sociálnej sieti a zdôraznila, že nadišiel deň, na ktorý sa pripravovala už niekoľko mesiacov.



Búracie práce síce prebiehali už aj niekoľko týždňov predtým, ale boli pred zrakom verejnosti skryté. Išlo najmä o triedenie zabudovaných materiálov v asanovaných budovách.



"Dnes sa začalo s riadnym búraním. Do budovy vrátnice sa v dopoludňajších hodinách po prvýkrát zahryzli ramená s nožnicami. Nasledovať bude ďalších sedem objektov, na ktoré je už pripravený demolačný bager, nožnice, drvičky a ďalšie mechanizmy. Očakávaná doba búracích prác je tri až štyri mesiace, avšak už počas nich sa začne aj s prvými výkopmi," konštatovala nemocnica.



Približne 70 percent odpadu zostane na stavbe a použijú ho ako stavebný materiál pri výstavbe nových objektov. Nemocnica pripomína, že asanácia budov spôsobí hluk a počíta aj s vyššou prašnosťou.



"Pacienti však nemusia mať obavy, poskytovanie zdravotnej starostlivosti nebude nijako obmedzené," zdôraznila nemocnica.



Hrubá stavba novej nemocnice v Banskej Bystrici má byť hotová v roku 2026 a bude financovaná z plánu obnovy. Zhotoviteľ sa zaväzuje k dodaniu nemocnice s počtom 771 lôžok. Výstavba sa bude realizovať za plnej prevádzky tej súčasnej. Podľa plánu by nová nemocnica mala byť odovzdaná do užívania do konca roka 2028.