V Roosveltovej nemocnici majú 17 pacientov s kliešťovou encefalitídou

Banská Bystrica 27. júna (TASR) – Na oddelení infektológie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta (FNsP) v Banskej Bystrici je aktuálne hospitalizovaných 17 pacientov s potvrdenou kliešťovou encefalitídou. Nakazili sa po konzumácii salašníckych výrobkov z nepasterizovaného ovčieho a kozieho mlieka. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.



"V porovnaní s minulými rokmi máme zvýšený počet pacientov. Už teraz ich je hospitalizovaných viac, než sme mali po minulé roky dokopy za celé obdobie. Pripisujeme to zmene endemického výskytu pôvodcov nákazy - kliešťov, ktoré sa vplyvom klimatických zmien sťahujú aj do severnejších oblastí, ako je napríklad Horehronie, odkiaľ pochádza aj väčšina našich pacientov," konštatovala primárka oddelenia infektológie Diana Vološinová.



Okrem pacientov na infekčnom oddelení je na II. klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny Rooseveltovej nemocnice hospitalizovaný aj pacient vo vážnom stave.



"Apelujeme na ľudí, aby podobné výrobky konzumovali s vysokou obozretnosťou. Tí, ktorí sa salašníckych špecialít nechcú vzdať, majú možnosť sa chrániť proti nákaze kliešťovou encefalitídou očkovaním," zdôraznila Vološinová.



Kliešťová encefalitída je závažné vírusové ochorenie, ľudovo známe aj ako zápal mozgu. Príznaky nakazenia sa prejavujú v dvoch fázach. V prvej, asi dva týždne po konzumácii, pacient pociťuje bolesti hlavy, má teploty a ďalšie príznaky podobné chrípke. Po prechodnom zlepšení sa približne po týždni dostavia opätovne silné bolesti hlavy, vysoké horúčky a môžu sa prejaviť aj neurologické príznaky, napríklad citlivosť na svetlo či oslabenie končatín.



Pri zistení príznakov kliešťovej encefalitídy by mal pacient vyhľadať všeobecného lekára, pri závažnejších prejavoch pohotovosť, prípadne urgentný príjem.