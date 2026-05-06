Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 6. máj 2026Meniny má Hermína
< sekcia Regióny

V Rovinke horela unimobunka: Jeden človek utrpel zranenia

.
Miesto požiaru. Foto: HaZZ

Na mieste zasahovali hasiči zo Šamorína v spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom Rovinka.

Autor TASR
Bratislava 6. mája (TASR) - Hasiči v stredu v noci zasahovali pri požiari unimobunky v obci Rovinka (okres Senec). Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.

Pri požiari sa zranila jedna osoba, ktorú hasiči na mieste ošetrili. Predbežnou príčinou vzniku požiaru bola manipulácia s otvoreným ohňom.

Na mieste zasahovali hasiči zo Šamorína v spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom Rovinka.

.

Neprehliadnite

KOMENTÁR: Prečo je vlajka na dome v Poľsku bežná a u nás nie?

TÝŽDENNÍK: Prezident tak, premiér inak

HRABKO: Na zakladanie novej strany nebude mať R. Sulík dosť času

PENESOVÁ: S liekom na chudnutie od kamaráta môžete skončiť v nemocnici