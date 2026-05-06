V Rovinke horela unimobunka: Jeden človek utrpel zranenia
Autor TASR
Bratislava 6. mája (TASR) - Hasiči v stredu v noci zasahovali pri požiari unimobunky v obci Rovinka (okres Senec). Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.
Pri požiari sa zranila jedna osoba, ktorú hasiči na mieste ošetrili. Predbežnou príčinou vzniku požiaru bola manipulácia s otvoreným ohňom.
Na mieste zasahovali hasiči zo Šamorína v spolupráci s dobrovoľným hasičským zborom Rovinka.
