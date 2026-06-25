Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 25. jún 2026Meniny má Olívia a Tadeáš
< sekcia Regióny

Nešťastie pri kosení: Muž podľahol zraneniam

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Napriek maximálnemu úsiliu všetkých zasahujúcich sa pacienta nepodarilo oživiť a svojim ťažkým zraneniam na mieste podľahol, priblížili leteckí záchranári.

Autor TASR
Veľké Rovné 25. júna (TASR) - Žilinská posádka leteckých záchranárov zasahovala v stredu (24. 6.) vo večerných hodinách v obci Veľké Rovné (okres Bytča), kde sa pri práci s traktorovou bubnovou kosačkou vážne zranil 57-ročný muž. Ako na sociálnej sieti informovala letecká záchranná služba Air-Transport Europe (ATE), napriek snahe záchranárov sa ho nepodarilo oživiť.

Muž utrpel závažné poranenia ohrozujúce jeho život, ktoré následne viedli k zastaveniu krvného obehu. „Lekárka leteckých záchranárov v spolupráci s pozemnými zložkami okamžite začala s rozšírenou kardiopulmonálnou resuscitáciou. Napriek maximálnemu úsiliu všetkých zasahujúcich sa pacienta nepodarilo oživiť a svojim ťažkým zraneniam na mieste podľahol,“ priblížili leteckí záchranári.

Vrtuľník leteckých záchranárov sa následne vrátil späť na svoju žilinskú základňu bez pacienta.

.

Neprehliadnite

Program MS v noci zo štvrtka 25. na piatok 26. júna

Po silných zemetraseniach vo Venezuele hlásia 32 obetí a 700 zranených

HRABKO: Komunálna kampaň bude ovplyvnená blízkymi voľbami do NR SR

Ronaldo prekonal rekordy a odpovedal kritikom: To sme chceli