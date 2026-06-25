< sekcia Regióny
Nešťastie pri kosení: Muž podľahol zraneniam
Napriek maximálnemu úsiliu všetkých zasahujúcich sa pacienta nepodarilo oživiť a svojim ťažkým zraneniam na mieste podľahol, priblížili leteckí záchranári.
Autor TASR
Veľké Rovné 25. júna (TASR) - Žilinská posádka leteckých záchranárov zasahovala v stredu (24. 6.) vo večerných hodinách v obci Veľké Rovné (okres Bytča), kde sa pri práci s traktorovou bubnovou kosačkou vážne zranil 57-ročný muž. Ako na sociálnej sieti informovala letecká záchranná služba Air-Transport Europe (ATE), napriek snahe záchranárov sa ho nepodarilo oživiť.
Muž utrpel závažné poranenia ohrozujúce jeho život, ktoré následne viedli k zastaveniu krvného obehu. „Lekárka leteckých záchranárov v spolupráci s pozemnými zložkami okamžite začala s rozšírenou kardiopulmonálnou resuscitáciou. Napriek maximálnemu úsiliu všetkých zasahujúcich sa pacienta nepodarilo oživiť a svojim ťažkým zraneniam na mieste podľahol,“ priblížili leteckí záchranári.
Vrtuľník leteckých záchranárov sa následne vrátil späť na svoju žilinskú základňu bez pacienta.
Muž utrpel závažné poranenia ohrozujúce jeho život, ktoré následne viedli k zastaveniu krvného obehu. „Lekárka leteckých záchranárov v spolupráci s pozemnými zložkami okamžite začala s rozšírenou kardiopulmonálnou resuscitáciou. Napriek maximálnemu úsiliu všetkých zasahujúcich sa pacienta nepodarilo oživiť a svojim ťažkým zraneniam na mieste podľahol,“ priblížili leteckí záchranári.
Vrtuľník leteckých záchranárov sa následne vrátil späť na svoju žilinskú základňu bez pacienta.