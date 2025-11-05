< sekcia Regióny
V Rožňave bude platiť lístok pre mestskú aj regionálnu dopravu
Ceny cestovného budú závisieť od počtu prejdených zón.
Autor TASR
Rožňava 5. novembra (TASR) - V Rožňave a okolí bude platiť jeden spoločný lístok pre mestskú aj regionálnu dopravu. Do Integrovaného dopravného systému Východ (IDS Východ) sa mesto zapojí od 14. decembra, predplatné časové lístky platné v regionálnej doprave budú slúžiť pre všetky dopravné služby v Rožňave. TASR o tom informovala hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Katarína Strojná.
„Pre cestujúcich to znamená, že už si nebudú musieť kupovať dva lístky, jeden na regionálny autobus a druhý na MHD. Stačí jeden lístok, ktorý platí pre obe dopravy. Veľkou novinkou budú aj predplatné lístky, ktoré umožnia neobmedzené cestovanie po meste, ale aj do okolitých obcí a pritom sú výhodnejšie a lacnejšie než každodenné kupovanie lístkov,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Ceny cestovného budú závisieť od počtu prejdených zón. Jednotná tarifa bude platiť pre Rožňavu a blízke obce Čučma, Krásnohorské Podhradie, Jovice, Brzotín, Kružná, Rudná, Rakovnica, Rožňavské Bystré a Betliar. Mesačný lístok pre túto zónu bude stáť 19 eur, dostupné budú aj zvýhodnené štvrťročné, polročné alebo ročné lístky. Systém podľa KSK uľahčí každodenné dochádzanie do práce či školy, predplatné lístky si budú môcť cestujúci zakúpiť na dopravnú kartu v zákazníckom centre alebo cez eshop.
Zmeny sa v Rožňave a okolí dotknú aj trás a časových harmonogramov spojov. „Nové linky sú navrhnuté tak, aby každý deň efektívne prepájali kľúčové body mesta, železničnú a autobusovú stanicu, sídlisko Juh, nemocnicu a centrum mesta. Cieľom je, aby sa v prestupných uzloch stretávalo viac liniek v rovnakom čase, čo umožní plynulé a systematické prestupy,“ uviedol riaditeľ IDS Východ Radovan Hužvík s tým, že nový systém tiež lepšie prepojí autobusovú a železničnú dopravu.
Dopravné služby v Rožňave a okolí objednáva a financuje KSK, vybrané úseky na troch autobusových linkách v meste spolufinancuje samospráva. Radnica si od užšej spolupráce sľubuje zníženie výdavkov a zlepšenie služieb pre obyvateľov. „Súčasťou systému bude aj nová vizuálna identita, označené zastávky, informačné tabule a jasné značenie liniek, ktoré uľahčia orientáciu aj menej skúseným cestujúcim,“ dodal primátor Rožňavy Michal Domik.
