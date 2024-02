V Rožňave bude prednáška s M. Musilovou

Rožňava 28. februára (TASR) - V Dome tradičnej kultúry Gemera sa v piatok (1. 3.) podvečer uskutoční prednáška slovenskej vedkyne Michaely Musilovej, počas ktorej astrobiologička verejnosti predstaví simulované vesmírne misie na Mesiac a Mars. TASR o tom informoval Róbert Šimko, marketingový manažér Gemerského osvetového strediska (GOS), ktoré podujatie organizuje.



Astroprednáška s názvom Na polceste na Mars verejnosti predstaví prácu slovenskej astrobiologičky Michaely Musilovej, ktorá sa vypracovala na riaditeľku simulovaných marťanských a mesačných misií na výskumnej stanici HI-SEAS v USA. Musilová na misiách spolupracuje s NASA a ESA, cieľom je pripraviť personál a technológiu pre život a prácu na týchto mimozemských objektoch. Zameriava sa najmä na výskum ľudských vzťahov a psychologických ťažkostí, ktorým budú musieť astronauti počas dlhodobých misií vo vesmíre čeliť.



"Fascinujúcou prednáškou zrekapituluje svoje poznatky zo simulovaných vesmírnych misií na Mesiac a Mars, porozpráva nám o tom, ako žijú a pracujú členovia posádky, ako keby boli na inej planéte, čo jedia, alebo ako to je s nosením skafandrov, keď si vyjdú mimo simulovanej vesmírnej stanice," priblížila riaditeľka GOS Helena Novotná.



Musilová absolvovala štúdium a výskum na viacerých prestížnych univerzitách vrátane California Institute of Technology, University College London, University of Bristol či Chiba University v Japonsku. Je tiež podpredsedníčkou Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity a vedúcou konzultantkou výskumu pre Mission Control Space Services v Kanade.