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V Rožňave majú o funkciu primátora mesta záujem piati kandidáti

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Na snímke volič a volebná urna. Foto: TASR - Martin Medňanský

Do mestského zastupiteľstva, ktoré bude mať aj v nasledujúcom volebnom období 13 členov, kandiduje 42 uchádzačov.

Autor TASR
Rožňava 4. septembra (TASR) - V meste Rožňava majú o funkciu primátora záujem piati kandidáti. Do mestského zastupiteľstva, ktoré bude mať aj v nasledujúcom volebnom období 13 členov, kandiduje 42 uchádzačov. TASR o tom informovala PR manažérka mesta Martina Beshirová.

Mestská volebná komisia v Rožňave zasadala v stredu (2. 9.), do jesenných komunálnych volieb zaregistrovala piatich kandidátov na primátora. O funkciu majú záujem traja nezávislí kandidáti, a to Michal Domik, Gregor Gallo a Attila Lesko, kandidujú aj Ján Štefan (Hlas-SD) a Ľubomír Takáč (Republika).

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave bude mať aj v nasledujúcom volebnom období 13 členov. Vo volebnom obvode číslo jedna kandiduje 23 uchádzačov, z ktorých si občania vyberú sedem zástupcov. Vo volebnom obvode číslo dva je 19 kandidátov, do mestského zastupiteľstva na základe počtu získaných hlasov zasadne šesť z nich.

Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
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