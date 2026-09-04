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V Rožňave majú o funkciu primátora mesta záujem piati kandidáti
Do mestského zastupiteľstva, ktoré bude mať aj v nasledujúcom volebnom období 13 členov, kandiduje 42 uchádzačov.
Autor TASR
Rožňava 4. septembra (TASR) - V meste Rožňava majú o funkciu primátora záujem piati kandidáti. Do mestského zastupiteľstva, ktoré bude mať aj v nasledujúcom volebnom období 13 členov, kandiduje 42 uchádzačov. TASR o tom informovala PR manažérka mesta Martina Beshirová.
Mestská volebná komisia v Rožňave zasadala v stredu (2. 9.), do jesenných komunálnych volieb zaregistrovala piatich kandidátov na primátora. O funkciu majú záujem traja nezávislí kandidáti, a to Michal Domik, Gregor Gallo a Attila Lesko, kandidujú aj Ján Štefan (Hlas-SD) a Ľubomír Takáč (Republika).
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave bude mať aj v nasledujúcom volebnom období 13 členov. Vo volebnom obvode číslo jedna kandiduje 23 uchádzačov, z ktorých si občania vyberú sedem zástupcov. Vo volebnom obvode číslo dva je 19 kandidátov, do mestského zastupiteľstva na základe počtu získaných hlasov zasadne šesť z nich.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.
Mestská volebná komisia v Rožňave zasadala v stredu (2. 9.), do jesenných komunálnych volieb zaregistrovala piatich kandidátov na primátora. O funkciu majú záujem traja nezávislí kandidáti, a to Michal Domik, Gregor Gallo a Attila Lesko, kandidujú aj Ján Štefan (Hlas-SD) a Ľubomír Takáč (Republika).
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave bude mať aj v nasledujúcom volebnom období 13 členov. Vo volebnom obvode číslo jedna kandiduje 23 uchádzačov, z ktorých si občania vyberú sedem zástupcov. Vo volebnom obvode číslo dva je 19 kandidátov, do mestského zastupiteľstva na základe počtu získaných hlasov zasadne šesť z nich.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra.