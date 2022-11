V Rožňave možno predkladať návrhy do rozpočtu do decembra

Rožňava 4. novembra (TASR) – Predkladať návrhy projektov do participatívneho rozpočtu mesta Rožňava môže verejnosť do 1. decembra. Každý projekt môže získať 2500 eur, celkovo plánuje samospráva na tento účel prerozdeliť 30.000 eur. Mesto o tom informuje na svojej webovej stránke.



Verejnosť môže návrhy projektov posielať na adresu pr2023@roznava.sk, témou na rok 2023 sú verejné priestranstvá. Hlasovanie verejnosti o prihlásených projektoch je naplánované na marec, samotná realizácia podporených projektov sa uskutoční od apríla do októbra 2023.



Participatívny rozpočet zaviedlo mesto Rožňava v roku 2018 a aj prvý rok boli témou verejné priestranstvá. Ďalší rok samospráva zameranie participatívneho rozpočtu rozšírila aj na projekty týkajúce sa športu, kultúry či životného prostredia. Neskôr sa však vrátila k pôvodnému modelu s jednotnou tematikou. V roku 2022 podporilo mesto v rámci participatívneho rozpočtu celkom 12 projektov.