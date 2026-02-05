< sekcia Regióny
V Rožňave ocenili osobnosti mesta, športovcov i kolektívy
Ocenenia boli udeľované v kategóriách deti a mládež i dospelí, cenu športový veterán získal Štefan Fabián za dlhoročnú prácu vo futbale.
Autor TASR
Rožňava 5. februára (TASR) - V Rožňave sa vo štvrtok popoludní uskutočnilo slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ), na ktorom samospráva odovzdala mestské ocenenia. Ocenení boli športovci a športové kolektívy, významné osobnosti Rožňavy i viaceré organizácie a združenia. Cenu primátora mesta si prevzalo sedem laureátov, čestné občianstvo bolo in memoriam udelené protifašistickej bojovníčke Chavive Reikovej.
Slávnostné zasadnutie MsZ, ktoré sa v Rožňave tradične koná počas osláv dní mesta, začalo oceňovaním športovcov a športových kolektívov. Ocenenia boli udeľované v kategóriách deti a mládež i dospelí, cenu športový veterán získal Štefan Fabián za dlhoročnú prácu vo futbale.
V rámci udeľovania mestských ocenení bolo tento rok v Rožňave rozdelených sedem Cien primátora mesta. Ocenenie získali Ján Džubák za dlhoročnú prácu v oblasti vzdelávania a športu, Igor Lada za prácu a pomoc hendikepovaným ľuďom i mestský policajt Igor Leitner, ktorý v meste zadržal ozbrojeného vraha. Primátor Michal Domik ocenil aj A-klub Gemer Slaná, ktorý pomáha ľuďom so závislosťou, folklórny súbor Haviar, tanečnú a hudobnú dielňu Borostyán a rožňavskú súkromnú základnú umeleckú školu.
Na slávnostnom zasadnutí MsZ boli odovzdané aj Ceny mesta Rožňava, o ktorých udelení rozhodli v decembri mestskí poslanci. Ocenenie získala riaditeľka Základnej školy Pionierov 1 Erika Fábiánová, profesorka Karlovej univerzity Zuzana Havránková a profesor Stredoeurópskej univerzity vo Viedni Martin Kahanec.
Rožňavská samospráva vo štvrtok odovzdala aj Čestné občianstvo mesta. In memoriam ho získala protifašistická bojovníčka židovského pôvodu Chaviva Reiková, ktorá sa narodila v Nadabule, dnes mestskej časti Rožňavy. Počas druhej svetovej vojny bola členkou elitného židovského parašutistického oddielu, zapojila sa do bojov v Slovenskom národnom povstaní, pomáhala židovským utečencom na povstaleckom území a organizovala odvoz židovských detí. V novembri 1944 ju zajali nacisti, o pár dní neskôr ju zavraždili v protitankovom zákope pri Kremničke neďaleko Banskej Bystrice.
Slávnostné zasadnutie MsZ, ktoré sa v Rožňave tradične koná počas osláv dní mesta, začalo oceňovaním športovcov a športových kolektívov. Ocenenia boli udeľované v kategóriách deti a mládež i dospelí, cenu športový veterán získal Štefan Fabián za dlhoročnú prácu vo futbale.
V rámci udeľovania mestských ocenení bolo tento rok v Rožňave rozdelených sedem Cien primátora mesta. Ocenenie získali Ján Džubák za dlhoročnú prácu v oblasti vzdelávania a športu, Igor Lada za prácu a pomoc hendikepovaným ľuďom i mestský policajt Igor Leitner, ktorý v meste zadržal ozbrojeného vraha. Primátor Michal Domik ocenil aj A-klub Gemer Slaná, ktorý pomáha ľuďom so závislosťou, folklórny súbor Haviar, tanečnú a hudobnú dielňu Borostyán a rožňavskú súkromnú základnú umeleckú školu.
Na slávnostnom zasadnutí MsZ boli odovzdané aj Ceny mesta Rožňava, o ktorých udelení rozhodli v decembri mestskí poslanci. Ocenenie získala riaditeľka Základnej školy Pionierov 1 Erika Fábiánová, profesorka Karlovej univerzity Zuzana Havránková a profesor Stredoeurópskej univerzity vo Viedni Martin Kahanec.
Rožňavská samospráva vo štvrtok odovzdala aj Čestné občianstvo mesta. In memoriam ho získala protifašistická bojovníčka židovského pôvodu Chaviva Reiková, ktorá sa narodila v Nadabule, dnes mestskej časti Rožňavy. Počas druhej svetovej vojny bola členkou elitného židovského parašutistického oddielu, zapojila sa do bojov v Slovenskom národnom povstaní, pomáhala židovským utečencom na povstaleckom území a organizovala odvoz židovských detí. V novembri 1944 ju zajali nacisti, o pár dní neskôr ju zavraždili v protitankovom zákope pri Kremničke neďaleko Banskej Bystrice.